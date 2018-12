Juncker szerint Orbán álhíreket terjeszt

Nem kizárólag külső forrásokból, hanem időnként európai uniós vezetőktől is származnak álhírek, például Orbán Viktor magyar kormányfőtől - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke pénteken a brüsszeli EU-csúcson.

Az ülést lezáró sajtótájékoztatón Juncker hangsúlyozta: a dezinformációk témájának tárgyalásakor világossá tette, hogy az "ott ülők némelyike is felelős bizonyos álhírek terjesztéséért". "Például álhír, amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy én vagyok a felelős a Brexitért. Amikor azt mondja, hogy a migránsok felelősek a Brexitért, az is álhír" - fogalmazott. "Ne hárítsunk minden felelősséget másokra, azt is vizsgáljuk meg, hogy a mi sorainkból kik az álhírek terjesztői" - fogalmazott. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke üdvözölte, hogy a tagországok állam- és kormányfői közös nyilatkozatot fogadtak el, miszerint "súlyos és stratégiai jellegű kihívás a demokratikus rendszerek számára a hibrid hadviselés keretében történő szándékos, nagy léptékű és szisztematikus félretájékoztatás". A dokumentum szerint a probléma belső és külső dimenziója egyaránt sürgős, határozott és átfogó válaszintézkedéseket igényel az alapvető jogok betartása mellett. Tusk rámutatott, még a jövő májusi európai parlamenti választások előtt cselekvésre van szükség, a jelenség ugyanis nem gyengül, folyamatosan csak fokozódik. A sajtóértekezleten szó volt a migráció kérdéséről is; a résztvevők üdvözölték, hogy 2015-2016 óta 95 százalékkal csökkent az illegálisan Európába érkezők száma. Sebastian Kurz, az EU soros elnökségét adó Ausztria kancellárja az uniós határ- és partvédelmi ügynökség (Frontex) megerősítéséről beszélt, és sajnálatát fejezte ki, hogy néhány tagállam blokkolja a személyzet 10 ezer főre bővítését 2020-ig. Juncker felháborodásának adott hangot ezzel kapcsolatban, "álszentséget" emlegetve. Mint mondta, évek óta minden egyes tagország vezetője a külső határellenőrzés szigorításának szükségességéről beszél, az Európai Bizottság megteszi a javaslatát a Frontex megerősítésére, és erre többen visszautasítják ennek elfogadását. Hozzátette, a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatosan előterjesztett hét bizottsági javaslat közül öt közel áll a véglegesítéshez.