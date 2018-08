Juncker: A világ egy nagy vezetőt gyászol

Az afrikai kontinens országai sorra adtak hangot megrendültségüknek és fájdalmuknak az első fekete-afrikai ENSZ-főtitkár halála felett. "Le vagyunk sújtva" - fogalmazott közleményében a Nelson Mandela Alapítvány. "Afrika és a világ különleges emberi lényt veszített el" - írták. Annan az úgynevezett Vének - a néhai dél-afrikai elnök, Nelson Mandela által alapított elitcsoport - vezetője volt. Nana Akufo-Addo ghánai elnök "nagyszerű nemzetközi diplomatának" nevezte a volt ENSZ-főtitkárt, aki óriási dicsőséget szerzett hazájának. Az államfő egyhetes nemzeti gyászt rendelt el, és arra utasított, hogy országszerte és a külföldi ghánai diplomáciai missziók épületein engedjék félárbócra a nemzeti lobogót. Az afrikai vezetők Uhuru Kenyatta kenyai elnöktől Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnökig részvétüket nyilvánították. A nigériai Amina Mohammed ENSZ-főtitkárhelyettes Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy "Annan azok helyett szólt, akiket senki sem hall meg". Desmond Tutu volt dél-afrikai érsek - Annan elődje a Vének élén - váratlan és lesújtó veszteségnek nevezte a volt főtitkár halálát. Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ távozó emberi jogi főbiztosa szerint Annan "ezrek barátja és milliók vezetője" volt. A halálával okozott veszteség még fájdalmasabb egy olyan világban, amely "tele van méltatlan vezetőkkel" - mondta. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Twitter-bejegyzésében mély megrendülésének adott hangot. "A világ egy nagy vezetőt és emberbarátot gyászol" - írta. "A legnagyobb elismerés, amellyel emlékének adózhatunk, ha örökségét és szellemét életben tartjuk" - tette hozzá. Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatában hangsúlyozta, Kofi Annan harcolt a rasszizmus, a társadalmi kirekesztés és az intolerancia ellen; támogatta az Európai Unió legkülönbözőbb célkitűzések iránti elkötelezettségét, ideértve az iráni nukleáris megállapodás megőrzésére irányuló munkát is. "Nincs más módja annak, hogy tiszteletben tartsuk örökségét, mint megújítva határozott elkötelezettségünket továbbra is megvédjük ezeket az eszméket" - fogalmazott a főképviselő. "Franciaország mindig emlékezni fog arra a határozottságra és nyugalomra, amellyel a volt főtitkár tisztségét gyakorolta" - írta Twitter-bejegyzésében Emmanuel Macron francia elnök. Theresa May brit miniszterelnök szerint Annan "nagyban igyekezett hozzájárulni ahhoz, hogy egy jobb világot hagyjon maga után, mint amilyenbe beleszületett". Angela Merkel német kancellár azt írta, hogy Annan "eszméivel, őszinte meggyőződéseivel és nem utolsósorban karizmájával" sokakat inspirált. Kiemelkedő államférfi volt a nemzetközi közösség szolgálatában - tette hozzá. Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök szerint Annan "a béke és az emberi jogok szelíd, de rendíthetetlen harcosa volt". Sebastian Kurz osztrák kancellár "őszintén inspiráló vezetőként és államférfiként" méltatta az elhunyt főtitkárt, aki "fájdalmasan hiányozni fog". Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerint Annan "emberi melegségét sohasem lehetett gyengeségnek tekinteni. (...) Az ENSZ és a világ az egyik óriását veszítette el". António Guterres ENSZ-főtitkár "a jó hajtóerejeként" méltatta Kofi Annant, aki "páratlan méltósággal és elszántsággal vezette a világszervezetet". "Őszintén csodáltam bölcsességét, bátorságát és azt a képességét, hogy higgadt döntéseket tudott hozni a legbonyulaltabb és legválságosabb helyzetekben. Emléke örökké megmarad az orosz emberek szívében" - írta üzenetében Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki Annannak különösen azt a szerepét emelte ki, amelyet a világszervezet békefenntartói potenciáljának erősítésében és regionális konfliktusok egész sorának rendezésében játszott. Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök részvéttáviratában azt írta, hogy Annan mindig egy célt tartott a szeme előtt: a háborús konfliktusok megszüntetését, az eltávolodást a harci cselekményektől a tárgyalások felé. Kofi Annan Nobel-békedíjas volt ENSZ-főtitkár (1997-2006) rövid ideig tartó betegség után, nyolcvanéves korában hunyt el egy berni kórházban.