Julija Szkripal jól reagál a kezelésre és nincs válságos állapotban

Oroszország kész lenne elfogadni Ausztria közvetítését a Nagy-Britanniával kialakult viszályában – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, Karin Kneissl osztrák külügyminiszter ajánlatára reagált. Az EU-tag, semleges Ausztria a Szkripal-üggyel kapcsolatban eddig egyetlen diplomatát sem utasított ki.

Kneissl csütörtökön azt mondta: április 19. és 20. között Moszkvába látogat, és orosz kollégájával, Szergej Lavrovval is tárgyal. Az minisztert még januárban hívták meg az oroszok, nincs közvetlen összefüggésben a Szkripal-üggyel. "A Nagy-Britanniával kialakult helyzetben szükség van minden szerepvállalásra, minden hangra, amely a brit partnereinket a józan ész irányába mozdítaná el ebben a kérdésben" – Peszkov. A szóvivő megerősítette Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter bejelentését, hogy folytatódik Emmanuel Macron májusra tervezett moszkvai látogatásának előkészítése. A francia vezetés a nézeteltérések ellenére nem zárkózik el a párbeszédtől – mondta Peszkov. A szóvivő "meglehetősen kiszámíthatatlannak" minősítette az Oroszországgal szembeni brit lépéseket, ezért London leendő intézkedéseivel kapcsolatban nem kívánt találgatásokba bocsátkozni. Peszkov a The Guardian értesülését kommentálta, hogy Theresa May az orosz kötvények londoni tőzsdei forgalmazását mérlegeli. Peszkov szerint ártana az USA imázsának, ha befagyasztaná Oroszország kintlévőségeit. Ezt a lehetőségét Jon Huntsman moszkvai amerikai nagykövet nem zárta ki. Marija Zaharova külügyminisztériumi szóvivő a nemzetközi jogszabályok, az 1968-ban megkötött kétoldalú konzuli egyezmény nyílt megsértésével vádolta meg Londont, mert négyszer is megtagadta a konzuli hozzáférést az orosz állampolgárságú Szergej és Julija Szkripalhoz. Zaharova azt mondta, hogy a megállapodás értelmében a konzulok a körzetükön belül az általuk képviselt ország bármely állampolgárának nyújthatnak támogatást, beleértve a jogi segítségnyújtást. Szergej Szkripalt, a Londonnak kémkedő orosz katonai hírszerzőt és lányát, Juliját március elején mérgezték meg Salisburyben. London a merénylettel az oroszokat gyanúsította meg, amit Moszkva visszautasított. A vádak és viszonvádak után a két ország kölcsönösen kiutasított 23 diplomatát. A kiutasításhoz egy sor EU- és NATO-tagállam is csatlakozott.