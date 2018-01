Jordániai király: Kelet-Jeruzsálem Palesztina fővárosa

Az uralkodó aggodalmának adott hangot az Egyesült Államok döntése miatt, hogy elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának. A palesztin-izraeli konfliktusra csak kétállami megoldás elképzelhető - szögezte le II. Abdalláh, aki szerint az amerikai döntés "nem része a konfliktus átfogó megoldásának". Mike Pence kijelentette, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja a kétállami megoldást. Pence ugyanakkor történelminek nevezte Donald Trump amerikai elnök döntését Jeruzsálemről. Világossá tette, hogy Washington eltökélt a békefolyamat újraindítása mellett. II. Abdalláh szerint az Egyesült Államok nagy kihívás elé állította saját magát a döntéssel, s most újjá kell építenie a bizalmat a térségben. Izrael 1967-ben, a hatnapos háborúban foglalta el Jordániától Kelet-Jeruzsálemet és Ciszjordániát. Donald Trump a múlt hónapban jelentette be, hogy elismeri Izrael fővárosának Jeruzsálemet. Ezzel több évtizedes diplomáciai hagyománnyal fordult szembe, mert a nemzetközi közösség álláspontja szerint Jeruzsálem jogállásáról a két félnek egymás között kell megállapodnia.