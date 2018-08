John McCain koporsóját egy orosz ellenzéki is viszi majd

A múlt szombaton elhunyt John McCain arizonai szenátor hónapokkal ezelőtt felkérte Vlagyimir Kara-Murza orosz ellenzékit, hogy legyen majd a koporsóját vállukon vivő személyiségek között.

Az Egyesült Államokban régi szokás, hogy az elhunyt koporsóját a ravatalról a férfi családtagok, vagy közeli barátok viszik ki a vállukon. John McCain a temetése legapróbb részleteit is eltervezte és megszervezte, amikor tavaly augusztusban diagnosztizálták nála az agresszív lefolyású agydaganatot. Ismert politikusokat és személyiségeket kért fel, köztük Joe Biden volt alelnököt, Russ Feingold volt szenátort és Warren Beatty filmszínészt, hogy a vállukon vigyék koporsóját. McCain még áprilisban levelet küldött az Egyesült Államokban ismert orosz disszidensnek, Vlagyimir Kara-Murzának, és felkérte őt is, hogy vegye majd vállára a koporsót. Kara-Murza a Politico című lapnak elmondta: "nem jutott szóhoz" a kérés hallatán, és "összetört szívvel" mondott igent. Az orosz férfi megerősítette a riportban a sajtóértesüléseket, hogy McCain szenátor a búcsúztatása minden részletét előre pontosan megtervezte. A 36 éves Vlagyimir Kara-Murza, aki gyakori vendég Washingtonban, tavaly tavasszal az amerikai szenátus egyik albizottságában tartott meghallgatáson tájékoztatta a törvényhozókat arról, hogy 2017 februárjában megmérgezték, és kis híján meghalt. A merényletkísérlettel az orosz kormányt gyanúsította. Meghallgatását Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor, John McCain közeli barátja javasolta, maga McCain pedig úgy mutatta be őt, mint a "személyes hősét". 2017-ben Kara-Murza segítette McCain szenátort és más törvényhozókat, hogy az amerikai törvényhozás határozatot fogadjon el a washingtoni orosz nagykövetség előtti kis köz átnevezésére Borisz Nyemcov térre. Nyemcov orosz ellenzéki politikus volt, akit 2015-ben meggyilkoltak. Vlagyimir Kara-Murza hétfőn a The Washington Post című lapban megjelent cikkben emlékezett meg az elhunyt McCainről. "Igazi vezetőnek" és "államférfinak" nevezte őt. A The Washington Post keddi számában terjedelmes riportot közölt Roberta McCainről, a szenátor édesanyjáról, aki 106 esztendősen élte túl a fiát.