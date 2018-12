Jobbik - máris pótolták a lemondott képviselőket

Szávay István e hónap elején jelentette be a Facebook-oldalán, hogy lemond országgyűlési képviselői mandátumáról, miután a Hír TV közölt egy videoriportot arról, hogy a képviselő a Jobbik egyik tisztújító kongresszusán párttársai előtt azt állította: az előző nap lezsidózott, majd megütött egy nőt egy budapesti szórakozóhelyen, miután az azt mondta, hogy nácibűz van. A politikus megerősítette a hangfelvétel valódiságát, de hozzátette, hogy a beszélgetés során később világossá tette, csak viccelt. Staudt Gábor kedden jelentette be a Facebookon, hogy "nyomós magánéleti indokai alapján" a tavaszi ülésszaktól nem tudja ellátni országgyűlési képviselői feladatait. Hangsúlyozta, hogy döntésében semmiféle párton belüli feszültség vagy belharc nem játszott szerepet, "a Jobbik az elmúlt félév nehéz időszaka után újra erős, egységes és készen áll a politikai megmérettetésekre". A néppártosodás folyamatát mindig is támogattam, mint az egyetlen járható utat, hogy hazánk sorsára meghatározó befolyásunk lehessen - fogalmazott bejelentésében.