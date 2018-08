Jó levegő, jó oktatás, kevés menekült – ennyi elég a kínaiaknak

– fogalmazta meg a költözésük egyik fő okát a Wang házaspár, akik szeretnék, ha Ivynak a tanulás mellett lenne ideje és ereje azzal is foglalkozni, amit igazán élvez: ha később táncolni vagy énekelni szeretne, azt kompromisszumok nélkül tehesse. Úgy hallották, a magyar iskolákban nem olyan feszített a tanulási tempó, így a gyerekek élete is nyugodtabb, ráadásul nálunk színvonalas a művészeti – különösen a zenei – képzés. Wang Ning, Ivy édesanyja a Kodály-módszernek is utánaolvasott.