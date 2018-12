Izraeli kémszoftverrel hallgathatták le Hasogdzsit

Dzsamál Hasogdzsi barátja beperelte az NSO Group izraeli céget, mert szerinte kémszoftverük felfedte magánbeszélgetéseit a szaúdiak előtt. A monarchiát és a királyi családot bíráló szaúdi, Omar Abdulazíz Tel-Avivban nyújtotta be keresetét az NSO Group ellen. A Kanadában élő Abdulazíz azt mondta Hasogdzsi barátja volt, és együtt dolgoztak egy projekten a monarchia-párti szaúdi online-trollok megzabolázására.

A férfi keresetében azt írja, hogy 2017 júniusában kapott egy linket a telefonjára. Amikor erre rákattintott, a szaúdiak hozzáférhettek a kommunikációjához. Szerinte a szaúdiak ellene kémkedtek, de a Hasogdzsival folytatott beszélgetései és üzenetváltozásai vezettek ahhoz, hogy megszülessen a döntés Hasogdzsi meggyilkolásáról. Abdulazíz szerint a Citizen Lab nevű internetes kutatócsoport tájékoztatta, hogy mobiltelefonját feltörték, méghozzá az NSO Group Pegasus nevű kémszoftverével. A szoftver leggyakrabban egy SMS-üzenetben küldött linken át telepíti magát. A fertőzött telefon használójának kommunikációját figyeli, de fényképeket, hang- és videofelvételeket is készít. A perkereset szerint az NSO 2017-ben 55 millió dollárért eladta a Pegasus licencét Szaúd-Arábiának. Az NSO technológiája meglehetősen népszerű a másként gondolkodókat üldöző közel-keleti és latin-amerikai rezsimek körében, és a valaha látott legkifinomultabb kémprogramok egyike. A Citizen Lab szerint a mexikói és katari kormány is megvásárolta a kémszoftvert, és újságírók, jogvédők, közszereplők ellen alkalmazta. Abdulazíz 160 ezer dolláros kártérítést követel, és azt akarja elérni, hogy a megtiltsák az NSO termékeinek exportját. A cég ellen nem először nyújtottak be keresetet. Mexikói és katari újságírók is perre mentek már, mert szerintük a cég szoftverével kémkednek utánuk. Az Amensty International korábban sikertelenül kérte az izraeli védelmi tárcát a cég kiviteli engedélyének bevonására. Az AI szerint az NSO emberi jogsértéseket elkövető rezsimeknek ad el kémprogramokat, és ez azt bizonyítja, hogy hatósági ellenőrzésen kívül tevékenykedik. A jogvédő szervezet azzal, hogy Izrael nem vonja be a cég kiviteli engedélyét, gyakorlatilag elismeri: tudatosan együttműködnek. Az NSO Group szerint termékei a terrorizmus és bűnözés elleni harcot hivatottak szolgálni, a cég nem tolerálja a termékeivel való visszaélést, ami – ha valósnak bizonyul –, a licencszerződés felfüggesztésével vagy felmondásával jár.