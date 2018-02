Izrael végzett a rabbi merénylőjével

A merénylőt, Ahmed Nasszer Dzsarart a ciszjordániai Kfar Jamún palesztin faluban találták meg. Ő volt annak a csoportnak a vezetője, amelyik eltervezte és végrehajtotta a Havat Gilád nevű illegális zsidó településen élő Raziel Sevah rabbi meggyilkolását. A rabbit egy mellette elhaladó autóból lőtték agyon.

A gyilkosok felkutatását közösen hajtotta végre a Sin Bet belbiztonsági szolgálat, a hadsereg és a rendőrség. Ahmed Nasszer Dzsarar személyesen is részt vett a januári merényletben. A lelőtt palesztin táskájában M16-os gépkarabélyt és robbanószereket találtak. Csoportja újabb merényletekre készült, a részletekkel kapcsolatban hírzárlatot rendeltek el. "Lezártuk az ügyet. Gratulálok az izraeli hadseregnek, a Sin Bet belbiztonsági szolgálatnak és a rendőrségnek a sikeres művelethez. Nyilvánvaló volt, hogy csak idő kérdése, és megtalálják a Raziel Sevah rabbit megölő csoport vezetőjét. Hiszem és remélem, hogy a közeljövőben elfogjuk Itamar Ben Gál rabbi gyilkosát is" – írta Avigdor Liberman a Twitteren. A védelmi miniszter egy másik, hétfői merényletre is utalt üzenetében.