Izrael: a gázai kérdésnek nincs politikai megoldása

A Háárec című izraeli napilap internetes oldalának beszámolója szerint Saked a Jerusalem Post Diplomatic Conference több száz diplomata részvételével megtartott értekezletén úgy vélekedett, hogy az izraeliek és a palesztinok közti különbségek túl nagyok. "Én is békét akarok, ahogy mindenki" - idézi az újság a minisztert. "De nem hiszem, hogy sikerül egyezségre jutnunk. Trumpnak pedig azt javaslom, ne vesztegesse az idejét" - tette hozzá a miniszter. A Trump-adminisztráció az amerikai elnök vejének, Jared Kushnernek a vezetésével már hónapok óta dolgozik egy átfogó izraeli-palesztin béketerven, amelyet Trump korábban az évszázad alkujaként emlegetett. A tervről, amelynek a részletei egyelőre nem ismertek, korábban már több palesztin tisztségviselő, egyebek mellett Rijád al-Malki külügyminiszter is szkeptikusan nyilatkozott. A palesztinok Washington közvetítő szerepét is megkérdőjelezik, amióta Trump úgy döntött, hogy Tel-Avivból Jeruzsálembe helyezi át az amerikai nagykövetséget. Joáv Galant izraeli építési és lakásügyi miniszter, aki korábban a Gázai övezet irányításért felelős tábornok volt, a diplomáciai értekezleten felszólalva halálosan megfenyegette Jahja Szinvart, az övezetet irányító Hamász iszlamista mozgalom helyi vezetőjét. A kormánykoalíciós tag Kulánu (Mindannyian) párt politikusa leszögezte: "Jahja Szinvar napjai meg vannak számlálva. Nem idősek otthonában lesz életének vége. Viselkednie kell." Közölte azt is, hogy küszöbön áll egy újabb, nagyszabású izraeli offenzíva az övezet ellen. A Hamász és a kisebb, de szélsőségesebb Iszlám Dzsihád a múlt héten 24 óra leforgása alatt mintegy 460 rakétát lőtt ki Izrael területére válaszul egy meghiúsult izraeli titkos küldetésre az övezet területén. Erre Izrael mintegy százhatvan válaszcsapást mért Gázára. Avigdor Liberman védelmi miniszter ezt követően lemondott, mert az izraeli kormány elfogadta az egyiptomi közvetítéssel létrejött tűzszünetet a Hamásszal. Liberman és több más kabinetminiszter is ellenezte a tűzszünetet, keményebb fellépést sürgettek a palesztin szélsőségesekkel szemben. Benjámin Netanjahu kormányfő azonban hangsúlyozta, hogy egy kiterjedt konfliktus Gázával nem időszerű. Saked a találkozón sajnálattal említette Netanjahu vasárnapi döntését, miszerint Avigdor Liberman lemondása után a kormányfő maga vette át a védelmi tárca vezetését. "A miniszterelnöknek erős védelmi miniszterre van szüksége; kár, hogy ő ezt másképp gondolta. Izrael erős ország, a Hamász pedig csak egy terroristacsoport. Sajnos azonban az utóbbi években nem tudtunk megfelelően elrettentő erővel fellépni" - mondta nyilatkozatában a miniszter. Korábban Saked pártja, a Zsidó Otthon (Hábájt Hajehudi) vezetője, Naftali Bennet azzal fenyegetőzött, hogy felmondja a koalíciót, ha Netanjahu nem őt jelöli a védelmi minisztérium élére, hétfőn azonban bejelentette, ad még egy esélyt Netanjahunak. Ezáltal megmaradt a kormányzó koalíció egyfős többsége a parlamentben, és nem kell előrehozott választásokat tartani Izraelben. Az értekezleten szintén felszólaló Gilád Erdán belbiztonsági miniszter és Jiszráel Kac hírszerzési miniszter Galanthoz hasonlóan figyelmeztettek arra, hogy a zsidó állam a erőteljesebben léphet fel a Gázai övezettel szemben. Erdán úgy fogalmazott: Izrael közel került ahhoz, hogy újból elfoglalja az övezetet. Kifejtette: ez a Hamász katonai szárnya vezetőinek megölését jelenti, akárcsak azt, hogy addig marad Izrael az övezetben, amíg fel nem számolja "a terrorista infrastruktúrát". Kac visszhangozta Erdán szavait, megállapította: a zsidó állam közel áll ahhoz, hogy kényszerből vívjon háborút a Hamász ellen. A hírszerzési miniszter nyomatékosította, hogy minden támadásra, amelyet izraeli terület ellen követnek el, a védelmi célú elrettentés érdekében kemény választ kell adni. Kijelentette: izraeli katonák vagy civilek elleni támadásért Szinvar és Iszmail Haníje, a Hamász politikai főnöke a fejükkel fognak fizetni. Kac emlékeztetett, hogy a 2014-es gázai háború után szorgalmazta, hogy Izrael szüntesse be Gáza mindennemű humanitárius támogatását, ne szolgáltasson se üzemanyagot, se áramot. Véleménye szerint ez garantálná Izrael elrettentő erejét. "A gázai kérdésnek nincs politikai megoldása, és nem létezik tartós megállapodás a Hamásszal. Izraelnek csapást kell mérnie a Hamászra annak érdekében, hogy helyreállítsa meggyengült elrettentő erejét" - vonta le a következtetést Jiszráel Kac.