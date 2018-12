Ismét orosz bombázók érkeztek Venezuelába

Két, nukleáris fegyverek hordozására is alkalmas hadászati bombázót vezényelt Venezuelába Oroszország. A moszkvai védelmi minisztérium szerint a két Tu-160-as a Caracas melletti Maiquetia repterére szállt le, 10 ezer kilométeres repülés után. Az nem derül ki a közleményből, hogy a gépeken volt-e fegyver.

A Tu-160-asok 5500 kilométeres hatótávolságú, nukleáris vagy hagyományos robbanótölteteket hordozó manőverező repülőgépek indítására alkalmasak. Ilyen típusú bombázókról a Szíriában folytatott orosz hadműveletek során először vetettek be harci körülmények között hagyományos robbanótöltettel ellátott H-101-es típusú fegyvereket. A Tu-160-asok a 2008-as orosz-grúz háború után landoltak először Venezuelában, és akkor a dél-amerikai országba egy rakétahordozó cirkáló is érkezett. Két bombázó 2013-ban is felkereste Venezuelát. Nicolás Maduro elnök a múlt héten Moszkvában tárgyalt, és 6 milliárd dollárnyi orosz beruházásról állapodtak meg. A venezuelai küldöttség 600 ezer tonna orosz búza vásárlásáról és a dél-amerikai ország fegyverrendszereinek orosz karbantartásáról is szerződést kötött. Vladimir Padrino López venezuelai védelmi miniszter orosz partnerének, Szergej Sojgunak azt mondta, hogy Caracas érdekelt az orosz szárazföldi és légi harceszközök modernizálásában és felújításában. A tábornok szerint Venezuelába szerdán orosz katonai pilóták csoportja érkezett tapasztalatcserére. Maduro bejelentette, hogy Venezuela áttér a GLONASS orosz műholdas navigációs rendszer használatára.