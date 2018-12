Ismét könnygázt használtak a rendőröket dobáló tüntetők miatt

Az ellenzéki egységet sürgető történelmi pillanatnak nevezte a munka törvénykönyvének szerdai módosítását Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke. Az összefogás következő nagy erőpróbája a jövő májusi EP-választás, mert szerinte Orbán Viktor újabb sikere esetén akár az ellenzéki pártok beszüntetésére is fel kell készülni.

Donáth Anna szerint a szerdai törvénymódosítással a kormány átlépett minden határt. A ellenzéknek és támogatóinak ezért minden érintett társadalmi réteggel szolidaritást kell vállalnia – mondta a Momentum alelnöke. Varga Damm-Andrea (Jobbik) újabb rendszerváltást sürgetett, és azt mondta, a kormány képviselői a "nép hátán ugráló despoták", Orbánt "raszputyinok veszik körül", a ellenzék viszont "kiművelt emberfőkből áll". Szerinte a kormány a héten megteremtette egy katonai puccs lehetőségét is, Orbán ezért bármikor a "emberekre zúdíthatja a rendőrséget és a katonaságot". Vadai Ágnes, a DK alelnöke azt mondta, hogy Kövér László házelnöktől bármilyen büntetést elvisel, ha ez az ára a "szabad, demokratikus, európai Magyarországnak". Szerinte az Országgyűlés szerdai ülése szerinte bebizonyította, hogy az ellenzéki képviselőknek nincsenek jogaik, de el fogják érni, hogy Orbán és kormánya "részt vegyen az út a börtönbe programban". Herczeg Mária, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nőtagozatának vezetője hiányolta a valódi érdekegyeztetést, és azt mondta, hogy a dolgozók helyzete ritkán kerül a nyilvánosság elé. A munkavállalók nem több munkát, hanem nagyobb fizetést szeretnének – mondta. A tüntetés résztvevői a beszédek után a Margit híd felé indultak, majd a Szent István körúton haladtak tovább. Ezután a rádió épületéhez mentek, majd a Szabadság hídon át Budára. Visszatértek Pestre az Erzsébet hídon, majd a Váci utcát, a Március 15. teret és a Szabadság teret érintve ismét a Kossuth téren gyűltek össze. A BRFK nem sokkal este 10 óra előtt közölte: a Kossuth téren a tüntetők közül többen elkezdték dobálni a rendőröket, ezért a Készenléti Rendőrség egységei váltották le a BRFK rendőreit. A rendőrség részéről "elhangzott az első felszólítás a jogkövető magatartásra". Helyszíni beszámolók szerint a rendőrök – többszöri felszólítás után – ismét könnygázt használt. Fáklyás demonstráció volt Pécsen is. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő azt mondta: most a beszédek helyett a cselekvés ideje van, hogy "leomoljon a kormány által épített kártyavár".