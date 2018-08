Ismét börtönbe küldik Navalnijt

Újabb 30 napos elzárásra ítélték Alekszej Navalnij orosz ellenzékit. A bíróság szerint megsértette a tüntetések szervezéséről szóló törvényt. Navalnij január 28-án annak ellenére folytatta egy moszkvai tüntetés szervezését, hogy arra nem kapott engedélyt a városvezetéstől. A szombaton őrizetbe vett ellenzéki politikus szerintazért állították most bíróság elé, hogy megakadályozzák részvételét a nyugdíjkorhatár emelése ellen meghirdetett szeptember 9-i moszkvai tüntetésén.

Az orosz fővárosban aznap polgármester-választást is tartanak. Az önkormányzat előbb engedélyt adott a Navalnij tüntetésére, hétfőn azonban elutasította a megtartását. Hétfőn az igazságügy minisztérium – több jegyzőkönyv hiányára és az alapszabályban végrehajtott változtatásokra hivatkozva – másodszor is elutasította a politikus híveit tömörítő, A Jövő Oroszországa párt bejegyzését. Navalnij 2014-ben még a Haladás Pártja bejegyzésével próbálkozott, de névazonosság kénytelen volt átnevezni pártját. Navalnij utoljára idén májusban került rács mögé, akkor is nem engedélyezett tüntetés szervezése miatt harmincnapi, ún. adminisztratív őrizetet szabtak ki rá. Május elején, két nappal Vlagyimir Putyin elnök újabb beiktatása előtt Nem cárunk ő nekünk! jelszóval kezdeményezett országos megmozdulást. A politikust hasonló indoklással korábban már több ízben elzárásra ítélték, amit ő a gyülekezési jog megsértésének minősített. A 42 éves Navalnij – aki a 2011-2012-es oroszországi hatalomellenes megmozdulások egyik fő szervezője volt – a 2013-as moszkvai polgármester-választáson a második helyen futott be. Az elmúlt két évben több korrupcióellenes tüntetést kezdeményezett, az idén márciusi elnökválasztáson megpróbált Putyin kihívójaként indulni, ám a központi választási bizottság, büntetéseire hivatkozva, elutasította bejegyzését. A nyugdíjreform júliusban bejelentett terve azzal számol, hogy a jogosultság korhatárát a nőknél 2034-ig 55-ről fokozatosan 63 évre, a férfiakét pedig 2028-ig 60-ról 65 évre emelik fel. A kezdeményezés a társadalom többségében ellenérzést és több tüntetést váltott ki. A Kommerszant szerint megbukott az Oroszországi Föderáció Kommunista pártjának kísérlete, hogy önálló népszavazással akadályozza meg a korhatár emelését. A központi választási bizottság ugyan a törvénnyel összhangban állónak találta a párt referendum-kezdeményezését, ám népszavazásra a szabályozás szerint végül annak a politikai erőnek vagy társadalmi csoportnak a kérdése kerülhet majd, amelyik elsőként képes kezdeményező alcsoportot felállítani a 85 oroszországi régió közül legalább 43-ban és ezekben 2 millió aláírást összegyűjteni. A hétvégére 48 régióban alakultak meg kezdeményező alcsoportok, de ezek közül csak kettő a kommunistáké, a többi pedig négy rivális csoporté, amelyeknek a nyugdíjreform témájában szintén referendum elé tejesztendő kérdését ugyancsak jóváhagyta a központi választási bizottság. Mivel egy régióban csak egy kezdeményező alcsoportot lehet felállítani, sem a szövetségi parlament második legnagyobb frakciójával rendelkező párt, sem a versengő csoportok nem rendezhetnek összefogás nélkül népszavazást.