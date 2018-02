Iskolai lövöldözés: Trump fegyvert adna a tanároknak

Az amerikai elnök szerint a tanárok felfegyverzése elejét veheti az iskolai lövöldözéseknek. Donald Trump a Fehér Házban fogadta szerdán diákok egy csoportját, köztük a múlt heti floridai iskolai lövöldözés túlélőit, az áldozatok szüleit, tanáraikat. A vendégek között voltak két korábbi – az 1999-es, coloradói Columbine-i és a 2012-es a connecticuti Sandy Hook iskolájában elkövetett – iskolai lövöldözések túlélői is. A drámai hangulatú találkozón néhány diák a könnyeivel küszködve, mások zokogva, megint mások dühös hangon kérték az elnököt, hogy cselekedjék az iskolák biztonságossága érdekében, támogassa a fegyvereladások további szigorítását. Az egyik édesapa, Andrew Pollack, akinek a 18 éves kislánya a múlt héten a parklandi lövöldözés 17 halálos áldozatának egyike volt, felállt, és azt mondta Trumpnak: "tessék rendbe tenni a dolgokat! Elegem van!". Egy másik szülő, Nicole Hockley, aki a 2012-ben Sandy Hook általános iskolájában elkövetett mészárlásban veszítette el akkor hatéves kisfiát, kérlelő hangon szólt az elnökhöz. "Ön ma életeket menthet meg, kérem, ne szalassza el a lehetőséget!". A 18 éves Samuel Zeif, aki a múlt heti vérengzés egyik túlélője, könnyek között panaszolta: nem érti, miért lehet oly könnyen félautomata lőfegyvereket vásárolni?! A meghívottak között ülő Trump, végighallgatta a diákokat, szülőket, tanárokat, és azt mondta, hogy mélyen együttérez és együtt gyászol velük. Majd azt mondta, hogy igenis vannak lehetőségek az erőszak megfékezésére. Támogatná tanárok és iskolai alkalmazottak fegyvertartását, mert ezzel megakadályozhatók lennének a lövöldözések az oktatási intézményekben. De szerinte a tanárok fegyverekhez juttatása csakis akkor működne, ha felhasználóik tudják, hogyan kell kezelni a tűzfegyvereket. Az elnök szerint ha a parklandi iskola egyik sportedzőjének, aki megpróbálta megállítani a lövöldöző Nikolas Cruzt, lett volna fegyvere, akkor sikerülhetett volna elejét venni a tömegmészárlásnak. Az edző egyébként a halálos áldozatok egyike volt. Trump szerint Nikolas Cruzt "már korábban, többször is el kellett volna csípni", mivel nem volt titok, hogy mentális betegséggel küszködik. Csakhogy ha valakinél meg is állapítanak ilyen betegséget, "nincsenek megfelelő gyógyító intézmények, ahol kezelhetnék". "Nagyon erősen figyelünk majd a fegyvereladásoknál a vásárló ellenőrzésére, és nagy súlyt helyezünk majd mentális állapotának alapos vizsgálatára" – mondta az elnök, aki szerint valószínűleg emelik a fegyvervásárláshoz előírt életkort. Szerdán a West Point katonai akadémia bejelentette: posztumusz hallgatói sorába fogadja a parklandi mészárlás egyik halálos áldozatát, Peter Wangot. A 15 éves diák ugyanis katonai pályára készült. A CNN szervezésében vitát tartottak a fegyvervásárlás és -tartás szigorításáról. A vitaest egyik vendége Marco Rubio, floridai republikánus szenátor volt, aki nem a korlátozott fegyvervásárlás és -tartás híve, és választási kampányának finanszírozásához hozzájárult az NRA, a fegyverlobbi is. A szenátor azonban a heves vitában a korábbiaknál megengedőbb álláspontot foglalt el: egyetértett Trump felvetésével, hogy fel kell emelni a fegyvervásárláshoz kötelezően előírt életkor határát 21 évre. Elutasította viszont az elnök javaslatát a tanárok és az iskolai alkalmazottak felfegyverzéséről. Az NRA szóvivője, Jennifer Baker azt mondta: mindenféle korhatáremelés "a törvénytisztelő állampolgárokat bünteti bűnözők gonosz cselekedeteiért". A szóvivő szerint a korhatár emelése megfosztaná a fiatal amerikaiakat az alkotmányban garantált fegyverviselési joguktól.