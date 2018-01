Irán: Szíria szolidáris, Ankara a Nyugatot vádolja

Szeretnénk, ha minél előbb helyreállna a béke az országban, a józan ész kerekedne felül, és nem eszkalálódnának az események - áll a török külügyminisztérium közleményében. Hozzátették: tartózkodni kell az erőszaktól és a provokációtól, és fontos, hogy a külföldi országok ne avatkozzanak be. A török konzervatív sajtó is nyugtalanságának adott hangot kedden az iráni tüntetések miatt. A kormánypárti Yeni Safak címlapján "veszélyes eszkalációról" írt, és az Egyesült Államokat vádolta meg azzal, hogy az erőszakos eseményeket kirobbantotta. A Yeni Akit című napilap is arra figyelmeztetett, hogy "a Nyugat áll az iráni lázadás mögött", és ha sikerrel járnak, akkor - a lap szerint - Törökország lesz a következő "célpont". A szíriai külügyminisztérium eközben szolidaritását fejezte ki az iráni vezetéssel. Közleményükben hangsúlyozták: bizonyosak benne, hogy Irán vezetői és az emberek képesek lesznek "legyőzni az összeesküvést". A külügyminisztérium egyúttal elítélte az Egyesült Államokat és Izraelt amiatt, hogy támogatóan nyilatkoztak az iráni kormányellenes tüntetőkről, valamint azzal vádolta meg e két országot, hogy destabilizálják a térséget.