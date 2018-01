Irán: százakat vettek őrizetbe

Az ILNA hírügynökség idézte Ali Asgár Nasszerbaktot, a teheráni kormányzó biztonsági ügyekben illetékes helyettesét, aki elmondta, hogy kétszáz tiltakozót szombaton, 150-et vasárnap, míg hétfőn újabb százat vettek őrizetbe. A félhivatalos Tasznim hírügynökség jelentése szerint Musza Gazanfarabádi, a Forradalmi Gárda nevű elitalakulat főparancsnoka azt mondta egy nyilatkozatában: az őrizetbe vett majd bűnösnek talált tüntetőket akár halálra is ítélhetik. Ilyen vád lehet a Muharabeh, vagyis az "Isten elleni hadakozás", amely halállal büntethető Iránban. Szaúd-Arábia egyike azoknak az országoknak, amely szítja a legújabb tiltakozásokat Iránban - közölte kedden a teheráni székhelyű Press TV. Ali Samháni, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára azt mondta, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Szaúd-Arábia áll a zavargások mögött. Ez utóbbi országok irányítják a közösségi médiában megjelenő üzeneteket és kampányokat. Hozzátette, hogy elemzéseik szerint az Irán-ellenes üzenetek 27 százaléka származik Szaúd-Arábiából. Mint kifejtette a külföldről támogatott beavatkozás célja megakadályozni az Iránban különböző területeken történt haladást. Úgy vélekedett, "ami most Iránban történik az néhány napon belül véget ér, nincs ok az aggodalomra". A tiltakozások a múlt csütörtökön robbantak ki, s Irán-szerte több tízezer ember vett részt bennük. A tüntetők eleinte a magas árak ellen tiltakoztak, majd az iszlám köztársaság kormánya és az országot az 1979. évi iszlám forradalom óta irányító vallási elit ellen. Többen Ali Hamenei legfőbb vallási és politikai vezető lemondását követelték. A fővároson kívül őrizetbe vettek számát nem közölték.