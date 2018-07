Irán beperelné az USA-t a szankciók miatt

Irán panaszt tett a hágai Nemzetközi Bíróságon az Egyesült Államok ellen amiatt, hogy az iszlám köztársasággal szemben ismét egyoldalú szankciókat vezet be - jelentette be hétfőn Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter Twitter-oldalán.

"Irán ma panasszal fordult a hágai Nemzetközi Bírósághoz, hogy felelősségre vonják az Egyesült Államokat, amiért újfent egyoldalú szankciókat vezet be illegálisan. Az iszlám köztársaság kiáll a jogállamiság mellett, dacára annak, hogy az Egyesült Államok nem tartja tiszteletben diplomáciai és jogi kötelezettségeit. Fontos szembeszegülni azzal a szokásukkal, hogy megsértik a nemzetközi jogot" - olvasható a Twitter-bejegyzésben. Donald Trump amerikai elnök május 8-án bejelentette, hogy országa kilép az iráni nukleáris programról 2015-ben kötött többhatalmi megállapodásból, és újra életbe lépteti az atomalku ratifikálásakor felfüggesztett szankciókat az iszlám köztársasággal szemben. Az amerikai elnök a korábbi büntetőintézkedések visszaállítása mellett újak elrendelését is kilátásba helyezte. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Oroszország, Kína és az Európai Unió továbbra is tiszteletben tartja a Teheránnal kötött megállapodást.