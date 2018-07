Inkább éhezzenek a gyerekek, minthogy adományt fogadjanak el

Nem fogadják el a civilek adományait az iskolák és gyermekotthonok, mert azon túl, hogy rossz fényt vetnek az intézményre, amiért segítségre szorulnak, még az állami plusz támogatásokat is megvonják tőlük. Az alapítványok folyamatosan kiskapukat keresnek, hogy az adományaikat valahogy mégis eljuttassák. Van olyan szervezet, amelynek a munkatársai titokban, egy parkolóban találkoznak egy iskolaigazgatóval, hogy vécépapírt és tisztítószereket adjanak az iskolának.

Az Age of Hope vezetője, Tóth Ákos rendszeresen találkozik azzal a problémával, hogy az iskolák nem fogadják el az adományaikat, rendszerint a fenntartóra hivatkozva. Pedig többnyire olyan szegény iskolákat keresnek meg, ahol biztosan szükség lenne segítségre, például olyanokat, ahol a diákok télen a tesiórákon gyűjtenek fát, hogy legyen mivel fűteni az iskolát.

Ami még ennél is nagyobb probléma, hogy például, ha a gyermekotthonok adományt fogadnak el, akkor azt le kell írniuk a költségvetésükből, és a normatíva mellett kevesebb plusz támogatást kapnak az államtól. Nincs törvénybe foglalva, hogy az intézmények nem fogadhatnak adományt, a fent leírt okok miatt azonban inkább nem teszik, hiába lenne szükség új konyhabútorra vagy mosógépre.

A különböző alapítványok sokszor hatalmas hiányokkal találkoznak a gyermekotthonok, iskolák felszereltségében, szeretnének segíteni, de ez néha egyáltalán nem megy gördülékenyen – írja az Abcúg . Az intézmény igazgatója általában örül az adományoknak, a fenntartó, a Klebelsberg Központ (Klik) vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) viszont már kevésbé, ugyanis azt érzik, hogy az adomány fogadásával azt közvetítik, hogy az állam nem tudja ellátni a feladatát. Ez a helyzet ráadásul nem kizárólag az állami fenntartású intéményeknél van így, hanem azoknál az alapítványi vagy egyesületi tulajdonú intézményeknél is, amelyek állami normatívát kapnak a működésükhöz fejkvóta alapján.

– meséli Tóth Ákos.

Olyan iskola is van, amelynek teljes titoktartás mellett adják át az adományokat, mert az intézményvezető szívesen elfogadja a segítséget, de ha a Klik is értesülne róla, akkor azonnal leállítaná a folyamatot, nehogy rossz fényt vessen rájuk. Ha nincs pénz arra, hogy kifessenek egy iskolát, amelynek penészesek a falai, akkor inkább úgy marad, minthogy elfogadják egy cég felajánlását az ingyenes festésre.

Az Age of Hope nem egyszer futott bele abba, hogy az utolsó pillanatban mondták le az adományt, mert a Klik vagy az Emmi tudomást szerzett a dologról. Szerinte régebben könnyebben elfogadták a segítséget, ma már viszont egyre inkább érzi az intézményben dolgozókon a félelmet.

Tóth Ákos úgy látja, az, hogy az ő adományaikat sok gyerekotthon, iskola fogadni tudja, annak köszönhető, hogy több évtizedet dolgozott a gyerekvédelemben, ezért kiterjedt kapcsolathálója van.

,,Ha egy teljesen külsős ember létrehoz egy alapítványt, és becsenget egy iskolába, kapcsolatok nélkül, hogy adományozni szeretne, akkor úgy nagyon nehéz” – mondja.

Van, amikor az adománykérés híre a fenntartón is túl, az illetékes államigazgatási szervhez jut el. Egy gyerekotthonban kértek segítséget az interneten keresztül – ahogy más intézményektől is látták -, hogy a gyerekeknek ne kelljen nélkülözniük. Kértek például tápláló ételt, mert az államtól kapott pénz arra sem volt elég, hogy a gyerekek megfelelő minőségi ételhez jussanak. Hiába jár rendszeresen étel, az kevés és nem megfelelő minőségű, mert az állami normatívából ma nem lehet ezeket megfelelően biztosítani, az egyéb forrásokat pedig megszüntették, nincs már lehetőség pályázni. A bútorok is régiek, a sok használattól kopottak voltak, de az otthon egyéb felszereltsége sem volt elegendő annyi gyerek számára, ezért kértek segítséget az otthonban dolgozók.

Az illetékes államigazgatási szerv rosszallta a segítségkérést, mert úgy érezték, hogy ezzel lejáratják őket, holott ők mindent biztosítanak a gyermekotthon számára.

“Meg van kötve a kezed, mert nem gyűjthetsz, pedig épp mi látjuk, hogy mire van szükség. De az egyszerűen nem életszerű, ami a törvényben van leírva, hogy mekkora normatívából kell ellátni egy gyereket, mert ezt a normatívát ezer évvel ezelőtt határozták meg” – mondja az egyik ott dolgozó. Ennek ellenére titokban mégis felszerelték az otthont az adományokból.

Polák Emma szociológus, aki külső segítőként vesz részt adománygyűjtésekben, azt látja, hogy az állami rendszert mindig is kiegészítették civil szervezetek, de most a kettő nem igazán kapcsolódik össze.