Inkább a lépcsőház, mint a szálló

Vidéken többen élnek az utcán

– jelentette ki Révész. Ha tehette, mindig inkább keresett egy olyan helyet, ahol megtűrték. Hasonló tapasztalatokról számolt be József, akivel az egyik forgalmas belvárosi sétálóutcában találkoztunk. Folyamatosan a tömeget fürkészte, ha rendőrök tűntek volna fel, gyorsan felvette violna a földről a sapkáját, amiben a járókelőktől kapott aprót gyűjtögette. Az éjszakákat is az utcán tölti, mert a fizetős átmeneti szállásra nem jutott be, pedig ott egész napra bent maradhatna és a körülmények is jobbak. A mindeki számára ingyenes szállóra viszont nem akar bemenni, mert múltkor ellopták az összes ruháját, jegyezte meg keserűen.

Az is probléma, hogy az intézmények nem koedukáltak, még a fizetősek sem, így a párok csak napközben találkozhatnak, panaszolta Kati, Zoli élettársa. Budapesttel ellentétben nincs külön szálló számukra, pedig lenne rá igény, legalább tíz párt lehetne elhelyezni. A döntéshozók mindig azzal érvelnek, hogy csak konfliktusokat szülne. Ugyanebben a helyzetben van Anti és Kati. A nő deréktől lefelelé lebénult egy stroke következtében, ennek ellenére még a telet is egy fűtetlen gyárépületben töltik, csakhogy együtt lehessenek. Sok paplan és overall – árulta el a túlélés titkát. Úgy tudják, néhány éve tervben volt, hogy legyen páros szálló, már az ingatlant is kijelölte az önkormányzat, de semmi sem lett belőle.