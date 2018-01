Indulni akart az elnökválasztáson – letartóztatta a hadsereg

Letartóztatták Számi Anan volt vezérkari főnököt, aki Abdel-Fattáh esz-Szíszi hivatalban lévő egyiptomi államfő kihívója akar lenni a márciusi elnökválasztáson. A hadseregnek nyilatkozata szerint "a fegyveres erők nem hunynak szemet a kirívó törvénytelenségek felett, amelyeket Anan elkövetett, és amelyek súlyosan sértik a katonai szolgálat előírásait". A közlemény szerint Anan nem kért engedélyt a hadseregtől, hogy indulhasson az elnökválasztáson, és nem fejezte be katonai szolgálatát. Az egyiptomi törvények szerint a politikai tisztségre pályázó tiszteknek le kell szerelniük és a jelöltségéhez engedélyt kell kapniuk a hadseregtől. A közlemény szerint Anan hamisított okiratokkal akart indulni. A volt vezérkari főnök videoüzenetben tudatta, hogy jelölteti magát. A jelenlegi elnök, Szíszi is indul, az előrejelzések szerint minden bizonnyal győzelmet is arat majd. A választás első fordulója március 26-28. között lesz, a jelölteknek január 29-ig kell bejegyeztetniük magukat. Szíszi korábban maga is tábornokként szolgált. 2014-ben került hatalomra, mert puccsal elmozdította az iszlamista Mohamed Murszit, aki ellen halálos áldozattal járó tüntetések voltak. Azóta a kairói kormányzat erőteljesen fellép az ellenzékiekkel szemben, ezért több jelölt is visszalépett már. Így tett Ahmed Safik volt kormányfő is, akit Szíszi legesélyesebb kihívójának tartottak. Az 1981-ben meggyilkolt Anvar Szadat elnök unokaöccse, Mohamed Anvar Szadat jelentette be, hogy mégsem indul, részben a voksolást övező félelem légkörével indokolva döntését.