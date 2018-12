Indulatos viták az újabb Brexit-népszavazásról

Theresa May miniszterelnök munkáspárti és konzervatív elődeivel is ellentétbe került.

Egyre indulatosabb viták dúlnak a brit belpolitikában az EU-tagságról szóló esetleges újabb népszavazásról.

Vasárnap Theresa May konzervatív párti miniszterelnök is megszólalt az ügyben, szinte példátlanul erőteljes nyilatkozatban bírálva Tony Blairt, amiért a volt munkáspárti kormányfő az elmúlt napokban több, nagy feltűnést keltő beszédben szorgalmazta az újabb referendum kiírását. Blair hasonlóan erőteljes nyilatkozatban utasította vissza May bírálatát. Tony Blair, aki 1997-től 2007-ig töltötte be a kormányfői tisztséget a jelenleg ellenzékben politizáló Munkáspárt élén, az újabb referendumért kampányoló legnagyobb brit civil szerveződés, a People's Vote pénteki londoni rendezvényén felszólalva kijelentette, hogy megítélése szerint immár 50 százalék feletti az esélye egy újabb népszavazás kiírásának a brit EU-tagságról. Blair szerint még Theresa May számára is ésszerű megoldást kínálna a népszavazás kiírása, tekintettel arra, hogy a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről általa elért egyezményt a parlamenti többség nem hajlandó elfogadni.