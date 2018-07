Indul a vidék legnagyobb fejlesztési projektje

Jövőre 135 milliárd forintot fordítanak az összesen 3500 milliárdos Modern városok programra, és megkezdődik a Modern falvak program végrehajtása is - jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Orbán Balázs azt mondta, a falvak fejlesztésének fő célja a jobb életminőség és a kiszámíthatóbb jövő. Megjegyezte, a lakosság több mint negyede falvakban él. Az alapkoncepciót széles társadalmi párbeszédet követően készítik majd el ez év végéig, és ennek megfelelően kezdik végrehajtani "a vidék legnagyobb fejlesztési programját". Az államtitkár hangsúlyozta: azt akarják elérni, hogy nőjön a falvak népességmegtartó képessége, emelkedjen a falvakban a foglalkoztatás, javuljon a közlekedés, színvonalasabbá váljon az oktatás és az egészségügy, a kulturális és sportélet. Jövőre elkészül Budapest és az agglomeráció tízéves fejlesztési terve is - közölte Orbán Balázs.