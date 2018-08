Íme az ünnepi program

A központi programok a fővárosban a hagyományoknak megfelelően a zászlófelvonással, majd az ifjú honvédtisztek avatásával kezdődnek. Délelőtt az Országháznál vízi- és légiparádét tartanak, délután lesz a Szent Jobb-körmenet, este a tűzijáték zárja a napot. Emellett a budai Várban a Magyar Ízek Utcája, koncertek és egyéb programok várják az érdeklődőket. Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a magyar államalapítás, az állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Egyben az új kenyér ünnepe is. Az 1990-es első szabad választások után megalakult Országgyűlés 1991. március 5-én a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közül Szent István napját nyilvánította a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepévé. A 2012. január 1-jén hatályba lépett alaptörvény is nemzeti ünnepként, Magyarország hivatalos állami ünnepeként rögzíti augusztus 20-át. A központi a programok a Parlament előtti Kossuth Lajos téren kezdődnek, ahol katonai tiszteletadás mellett felvonják a nemzeti lobogót. Ezt követi a honvédtiszt-jelöltek avatása, amelyen beszédet mond Áder János köztársasági elnök és Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Délelőtt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára átadja a Külhoni Magyarságért Díjakat az Országházban. Szintén a Parlamentnél, a Dunán idén is lesz légi- és vízi parádé. Déltől ingyenesen lesz látogatható a Szent Korona az Országházban. Áder János köztársasági elnök a Sándor-palotában adja át a Magyar Szent István Rend kitüntetést. Délután idén is lesz hagyományos ünnepi szentmise és körmenet. A Mária Rádió szerkesztősége elől több ezer ember zarándokol át gyalog a Szent István-bazilika elé. Augusztus 20-án a fővárosi programokat szokás szerint az esti ünnepi tűzijáték zárja majd. Mozgáskorlátozott emberek az Olimpiai parknál lévő rakparti részen tekinthetik meg a tűzijátékot. A szervezők azt javasolják, hogy az érdeklődők a Lánchíd és a Margit híd közötti partszakaszról, valamint a Margit hídról nézzék a tűzijátékot. Az ünnep biztonságos lebonyolításáért most is az operatív törzs felel. A törzs vezetője Kovács Zoltán kormányszóvivő, tagjai mások mellett a katasztrófavédelem, a rendőrség, a honvédség, a Terrorelhárítás Központ, a Köztársasági Elnöki Hivatal, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. A fővároson kívül országszerte sok településen tartanak ünnepi megemlékezéseket, szentmisét, kenyérünnepet Szent István napja alkalmából. Debrecenben idén is a hagyományos virágkarnevállal ünnepelnek.