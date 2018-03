Időközi választás lehet a koalíciós válságból

Az ultraortodox Egységes Tórapárt bejelentette, hogy csak akkor hajlandó megszavazni a költségvetést, ha elfogadják a jesivákban, vallási iskolákban tanulók katonai szolgálat alóli felmentését szavatoló törvényjavaslatukat. Avigdor Liberman védelmi miniszter, a Jiszrael Béténu (Izrael a Hazánk) párt elnöke viszont kijelentette, hogy pártja nem hajlandó megszavazni az indítványt. Móse Kahlón pénzügyminiszter pedig azt hangoztatta, hogy ha jövő héten nem fogadják el a 2019-es büdzsét, akkor kilép a kormányból. A helyi szakértők elemzései szerint az ultraortodoxok azért ragaszkodnak kezdeményezésükhöz, mert attól tartanak, hogy a Benjámin Netanjahu elleni korrupciós ügyek miatt a kabinet nem fogja kitölteni elvileg 2019-ig kapott mandátumát. Ezért minél hamarabb szeretnék megoldani számukra kedvezően a nekik legfontosabb kérdést. Liberman ugyanezen okból rugalmatlan és elutasító. A politikus már az előre hozott választásokra készül, és a volt Szovjetunióból érkezett szavazóbázisának két okból is fontos ez az ügy: egyrészt hazafiként szinte mind lelkesen szolgál az izraeli hadseregben, másrészt szemben állnak a vallásosok életmódját befolyásoló törekvésekkel. A koalíció egységét fenyegető harmadik, centrista Kulánu (Mindannyian) pártot vezető Móse Kahlón is ragaszkodik a jövő évi költségvetés gyors megszavazásához, noha erre még bőven lenne idő. Azonban számára különösen fontos korábbi választási ígéreteinek legalább részben történő megvalósítása az új büdzsében: Netanjahu ügyei miatt ő is a kormányzati ciklus végét sejtheti, s ezért eredményeket szeretne felmutatni a közeledő választási kampányban. Ha nem sikerül kompromisszumot találni a következő napokban, akkor a fenti okokból a számítások szerint már idén júniusra - másfél évvel a teljes időtartam kitöltése előtt - kiírhatják az előrehozott voksolást. Benjámin Netanjahu szombat este majdnem egy hétre Amerikába utazott, de előtte közölte, hogy jó szándékkal meg lehet oldani a válságot, ha koalíciós partnerei is úgy akarják. A médiában megszólaló szakértők szerint jelenleg minden a miniszterelnöktől függ: ha Netanjahu a pénteki rendőrségi kihallgatását követően úgy dönt, hogy az ott felsorakoztatott vádak és bizonyítékok miatt helyzete különösen veszélyes, akkor nagyon jól jöhet neki az előrehozott választás, mert az hátráltatja a nyomozást, és ha újra megválasztják, akkor jobb pozícióba kerülhet. Ha viszont nem találja túlzottan fenyegetőnek a rendőrség legújabb, a Bezeq telekommunikációs cégnek adott előnyökkel kapcsolatos nyomozását, akkor mindent elkövet majd, hogy kormánya kitöltse teljes idejét. Izrael miniszterelnöke a múltban már számos alkalommal bebizonyította kiváló politikai érzékét, s hogy képes volt elhárítani a legveszedelmesebb koalíciós válságokat is - ha fontosnak vélte megoldásukat. Ez elvileg ismét sikerülhet, hiszen a jelenlegi koalíció pártjainak érdeke a rendőrségi eljárások miatt meggyengült Netanjahu mellett maradni, mert így könnyebben érvényesíthetik sajátos érdekeiket.