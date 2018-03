Idegméreggel támadtak a volt kémre

Egy rendőrt is súlyos mérgezéssel kezelnek.

A Scotland Yard szerint idegméreg okozta a Salisbury mérgezéseket. A helyszínre elsőként érkező rendőrök egyikét is súlyos mérgezéses tünetekkel kezelik a helyi kórházban. Mark Rowley, a Scotland Yard terrorelhárító szolgálatának parancsnoka szerint a két sértett továbbra is válságos állapotban van, a rendőr állapota pedig súlyos.

Rowley szerint azonosították a hatóanyagot is, de arról egyelőre nem ad további tájékoztatást. A 66 éves Szergej Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés volt ezredesét – aki éveken át az MI6 ügynöke volt – és 33 éves lányát, Juliját vasárnap találták meg életveszélyes állapotban egy bevásárlóközpontnál.