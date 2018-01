Huszonöt év után új neve lehet Macedóniának

Macedónia 1991-ben vált függetlenné Jugoszláviától, és Görögország azonnal kifogásolta a Macedón Köztársaság elnevezést. Görögország északi tartományát, ahol macedónok is élnek, Makedóniának hívják, és Athén azt állította, hogy Macedónia területi követelésekkel állhatna elő. A történelme során először független ország ezért a nemzetközi dokumentumokban a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM) nevet viseli, alkotmányában azonban nem szerepel a Jugoszláviára való utalás. Az államok egy része – köztük Magyarország is – az országot alkotmányos nevén, Macedón Köztársaságként ismeri el.

A névvita miatt Macedónia EU-s és NATO-integrációja is késlekedik, mert Görögország mindaddig megvétózza felvételét, amíg le nem mond a mostani nevéről. Macedónia 2005 óta uniós tagjelölt, a NATO pedig már 2008-ban meghívta volna tagjai közé. Zoran Zaev macedón miniszterelnök májusi beiktatása után megígérte, hogy Görögországgal együttműködve felgyorsítja az ország euroatlanti integrációját. Külügyminisztere, Nikola Dimitrov csütörtökön Szalonikiben találkozott görög partnerével, Nikosz Kociasszal, hogy megbeszéljék, hogyan fogjanak hozzá a vita megoldásához. "Azzal a meggyőződéssel váltunk el, hogy mindkét oldalon megvan az akarat az előrelépésre" – mondta Dimitrov, aki szerint a munkacsoportok első ülését akár már februárban megtarthatják. "Hatalmas felelősségünk van" – mondta. "Macedónia tekintettel van szomszédainak aggályaira. Az azonosságtudat számunkra is nagyon fontos. Meg kell győznünk görög kollégáinkat arról, hogy egyértelműen elkülönítjük egymástól az országunkat és Görögország északi régióját. Óvatosan derűlátó vagyok." Dimitrov azt mondta: azt remélik, hogy az EU-val júniusban elkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások, és a NATO is meghívja tagjai közé az országot. A görög kormány részéről azt mondták: Athén egy olyan megoldásra koncentrál, amely szerint a volt jugoszláv tagköztársaságnak valamilyen összetett neve legyen, és ebben szerepeljen egy földrajzi jelző is.