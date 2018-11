Humanitárius szövetség a menekültek megmentéséért

Humanitárius szövetséget hozott létre a földközi-tengeri életmentésre három civil szervezet, a spanyol Proactiva Open Arms, a német Sea-Watch, és az olasz Mediterranea - jelentették be az érintettek egy Barcelonában rendezett sajtótájékoztatón pénteken. Oscar Camps, a Proactiva Open Arms alapító igazgatója elmondta: együttműködésük a #United4Med elnevezést kapta. Céljuk, hogy a tengeren is védjék az emberi jogokat, és frontot nyissanak az embertelenséggel szemben. Adataik szerint idén szeptemberben minden ötödik ember életét vesztette azok közül, akik megpróbáltak átkelni a Földközi-tengeren, így ez számít az eddigi legtöbb áldozatot követelő hónapnak. Úgy vélik, mindez egyenes következménye tevékenységük korlátozásának a térségben, amiért bírálták Európát, a humanitárius szervezetek munkájának kriminalizálását, valamint az embertelen és igazságtalan migrációs politikákat. Felhívást intéztek az európai városok vezetőihez, szervezeteihez, lakosaihoz, hogy mutassák meg: lehetséges egy szolidárisabb Európa is. Az NGO-k bejelentették: három hajójuk visszatér a Földközi-tenger középső részére, és ott folytatja életmentő munkáját, valamint az emberi jogok megsértésének dokumentálását.