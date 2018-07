Hőségriadó Budapesten

A társaság kezelésébe tartozó zöldterületek öntözésére használt víz ivóvíz minőségű, amennyiben a hőség miatt szükségessé válik, a társaság munkatársait meg lehet kérni, hogy nyissák ki a csapot, biztosítsanak lehetőséget a parklátogatók, gyerekek felfrissülésére, a játszóterek hűtéséről - szükség esetén naponta többször is - gondoskodnak.

Tarlós István főpolgármester utasítására a főváros cégei mindent megtesznek azért, hogy enyhítsenek a lakosság hőségérzetén, locsolják az utakat, vizet osztanak, tovább tartanak nyitva a strandok - közölte Szűcs Somlyó Mária, a főpolgármesteri hivatal kommunikációs igazgatója vasárnap. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a rendkívüli hőség miatt vasárnap déltől országosan életbe léptette a vörös kódot. A tájékoztatás szerint a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. a hőségriadó ideje alatt 20 kocsival locsolja a budapesti utakat, nappal a lakótelepek, a sűrűn lakott városrészek útjait, az éjszakai műszakban a főútvonalakat. A sínek hűtését a BKV megrendelésére végzik az adott vonalakon és időszakban. A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. által üzemeltetett strandok - Palatinus, Paskál, Római, Csillaghegyi, Pünkösdfürdői - a hőségriadó ideje alatt 1 órával tovább tartanak nyitva, hétfőn pedig vízautomatákat helyeznek ki, ahol téritésmentesen biztosítják az ásványvíz fogyasztását. A kommunikációs igazgató kiemelte, hogy a Főkert Nonprofit Zrt. április közepétől október végéig működteti a kiemelt zöldfelületeken, parkokban, játszótereken található több mint 100 szökőkutakat, díszkutat, csobogókat, ivókutakat, a hőségre való tekintettel valamennyi kezelésében lévő ivókút működését intenzíven figyeli. A társaság kezelésébe tartozó zöldterületek öntözésére használt víz ivóvíz minőségű, amennyiben a hőség miatt szükségessé válik, a társaság munkatársait meg lehet kérni, hogy nyissák ki a csapot, biztosítsanak lehetőséget a parklátogatók, gyerekek felfrissülésére, a játszóterek hűtéséről - szükség esetén naponta többször is - gondoskodnak. A parki, köztéri szökőkutakban a fürdés tilos, ezért mindenkit arra kérnek, hogy nagy hőség esetén se használják fürdőzésre a szökőkutakat. A Fővárosi Vízművek Zrt. a már megszokott módon és helyszínen, a Deák téren várja vízosztó ponttal a fővárosiakat, a fővárosba látogatókat, zacskós vizet adnak.

A szökőkutakban most is tilos fürödni!

A MÁV-Start is ásványvizet biztosít ingyen az utasoknak a hőségriasztás alatt 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon (és a nagyobb vidéki állomásokon). Budapesten a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvaron, vidéken a miskolci, a békéscsabai, a szegedi a kecskeméti, a győri, a pécsi, a nagykanizsai, a fonyódi, a siófoki, a veszprémi, a tapolcai, a celldömölki, a zalaegerszegi, a debreceni és a nyíregyházi állomáson adnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozóknak.

A MÁV-Start is ásványvizet biztosít ingyen az utasoknak a hőségriasztás alatt 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon (és a nagyobb vidéki állomásokon). Budapesten a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvaron, vidéken a miskolci, a békéscsabai, a szegedi a kecskeméti, a győri, a pécsi, a nagykanizsai, a fonyódi, a siófoki, a veszprémi, a tapolcai, a celldömölki, a zalaegerszegi, a debreceni és a nyíregyházi állomáson adnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozóknak. A MÁV-Start emellett azt javasolja, hogy mindenki elegendő mennyiségű ivóvízzel, folyadékkal kezdje meg utazását.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szombaton közölte, hogy a rendkívüli hőség miatt vasárnap déltől országosan életbe lépteti a vörös kódot. A bentlakást nyújtó szociális intézmények a fenntartó típusától, ellátási területüktől, az általuk ellátott célcsoporttól és a rendelkezésre álló üres férőhelytől függetlenül, a regionális diszpécserszolgálatokon keresztül (a regionális diszpécserszolgálat jelzésére) fogadják azokat az utcán élő embereket, akiknek az elhelyezése hajléktalanellátó intézményekben nem oldható meg. A vörös kód ideje alatt az utcán élő, de elhelyezést kérő hajléktalanok elhelyezése tehát elsődlegesen a hajléktalanellátást nyújtó intézmények feladata - tették hozzá.

A rendkívüli hőség idején elrendelt vörös kód esetén többek között tájékoztatást kell adni - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett adatok alapján - arról, hogy hol található nyitva lévő klimatizált helyiség. Emellett azt is közölni kell, hogy hol van a lakosság számára ingyenesen biztosított vízosztási hely, valamint párakapu. Szükség esetén meg kell szervezni azt is, hogy az ellátottak az érintett helyekre el is tudjanak jutni utcai gondozószolgálatok, illetve krízisautók bevonásával - olvasható a vörös kód protokolljában.