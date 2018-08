Hollandia is csatlakozott az Európai Ügyészséghez

Hamarosan Málta is beléphet, Magyarország kimarad.

Kezdeti vonakodása ellenére Hollandia is csatlakozott szerdán az Európai Ügyészséghez, a következő, huszonkettedik tagállam Málta lesz, amely bennfentes források szerint akár már jövő héten beléphet. Az Európai Bizottság szerdán hagyta jóvá Hollandia belépését. A brüsszeli testület ezzel párhuzamosan közölte, hogy június közepén Málta is benyújtotta csatlakozási kérelmét, amely még elbírálás alatt áll. "A bűnözés nem ismer határokat, ezért közösen kell fellépnünk ellene. Minél több tagország csatlakozik, annál hatékonyabb lesz az ügyészi hivatal működése, annál több pénzt lesz képes visszaszerezni" - közölte Vera Jourová uniós igazságügyi biztos. Emellett felszólította az eddig kimaradó tagállamokat a csalás- és korrupcióellenes szervezethez való csatlakozásra, mondván, "így biztosítani lehet, hogy az EU költségvetésének minden egyes elköltött centje az állampolgárok javára válik". A hivatalnak, amelynek megalakítására először 2000-ben tettek javaslatot, legkésőbb 2021 elején meg kell kezdenie működését. A főügyészt és az európai ügyészeket 2019-ben fogják várhatóan kinevezni. Magyarország nem vesz részt az együttműködésben, a kormány álláspontja szerint jelenleg is vannak olyan intézmények, amelyek eljárhatnak az unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel szemben, és egy új hivatal létrehozása ezen jól működő szervezetek meggyengítésével járna. Korábban még Lengyelország, Hollandia, Málta és Svédország jelezte, hogy ebben a formájában nem támogatja az ügyészség létrehozását, Dánia, Írország, valamint a jövő évben várhatóan kilépő Egyesült Királyság pedig egyébként sem vesz részt a bel- és igazságügyi együttműködésnek ezen a területén.