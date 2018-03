Hiába keresték a vészkijáratot az orosz tűzvész áldozatai

Zárva voltak a vészkijáratok, a tűzjelző berendezés pedig ki volt kapcsolva a Kemerovóban leégett üzletközpontban – mondta Szvetlana Petrenko, az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) szóvivője. A riasztóberendezést a létesítményt őrző biztonsági magáncég alkalmazottja kapcsolta le azután, hogy értesült a tűzről. A vizsgálatot személyesen Alekszandr Basztrikin, az SZK elnöke irányítja. A mozi ajtóit azért tarthatták bezárva, nehogy valaki jegy nélkül mehessen be. Eddig négy embert vettek őrizetbe és hallgattak ki, köztük a bevásárlóközpontot üzemeltető cég igazgatóját, valamint annak a helyiségnek a bérlőjét, ahonnan a tűz a feltételezések szerint elterjedt. Korábbi hírek szerint a lángok egy gyerekeknek kialakított játszóteremből terjedtek szét. A központ biztonsági személyzete nem hajtott végre időben szervezett evakuálást, mi több, egyes szülők arról számoltak be, hogy feltartották a menekülőket. Petrenko szerint egyébként mind a központ üzembe helyezésével, mind pedig az üzemeltetésével kapcsolatban komoly hiányosságok gyanúja merült fel. A vasárnapi tűzvész halálos áldozatainak száma hétfő délutáni közlés szerint 64 volt. 16 ember sorsa továbbra is ismeretlen. Az elmúlt két napban 52-en szorultak orvosi segítségre, közülük 12 embert kórházban kezelnek, egyikük, egy 11 éves gyerek állapota nagyon súlyos. A fiú a harmadik emeletről ugrott ki, az életét mentve. A húga és a szülei odavesztek a tűzvészben. A Zimnyaja Visnya üzletközpontban található három moziterem közül két harmadik emeleti leomlott. A moziban a tűz kitörésekor sok gyerek volt.