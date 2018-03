Hétfőn megkezdődik a szavazatok leadása

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választók hétfőtől adhatják le a levélben küldött szavazataikat a külképviseleteken. Öt határon túli településen hosszabbított nyitvatartással fogadják a levélszavazatokat. A magyarországi lakcímmel nem rendelkezők március 24-éig kérhették felvételüket a névjegyzékbe ahhoz, hogy levélben szavazhassanak az országgyűlési választáson. A levélben szavazók a regisztrációkor választhattak, miként akarják megkapni a szavazólapot is tartalmazó levélcsomagot: választhatták a postai kézbesítést, de kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is (ahol a levélcsomagot csak személyesen vehetik át). Akik azt kérték, hogy személyesen vehessék át szavazási levélcsomagjukat, hétfőtől tehetik ezt meg az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településén, a kijelölt külképviseleteken (Belgrád, Beregszász, Bukarest, Csíkszereda, Kassa, Kolozsvár, Pozsony, Szabadka, Ungvár, Eszék, Kijev, Lendva) vagy a kijelölt, határ menti településeken (Battonya, Beregsurány, Biharkeresztes, Bódvaszilas, Csengersima, Fehérgyarmat, Kőszeg, Létavértes, Letenye, Letkés, Makó, Nagylak, Nyírábrány, Nyírlugos, Putnok, Rajka, Rédics, Tiszabecs, Tompa, Tornyosnémeti, Vámosszabadi, Záhony). A levélcsomagokat munkanapokon lehet átvenni, legkésőbb április 6-án. A Nemzeti Választási Iroda nyilvántartása szerint Csíkszeredán 14 ezren, Kolozsváron 4500-an akarják átvenni szavazási levélcsomagjukat. Aki személyes átvételt kért, az köteles személyazonosságát érvényes fényképes igazolvánnyal igazolni. Meghatalmazott útján a levélcsomag nem vehető át. A szavazó szabadon dönthet arról, milyen úton juttatja vissza voksát az NVI-hez: a válaszborítékot feladhatja postán, ebben az esetben a levélnek április 7-én éjfélig meg kell érkeznie. Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, ebben az esetben a külképviseleti szavazás végéig kell megérkeznie a levélszavazatnak a külképviseletre. A válaszboríték leadható bármely külképviseleten is március 26-tól munkanapokon, a külképviseletek általában 9-16 óra között vannak nyitva. Van azonban öt külképviselet, ahol hosszabbított nyitvatartással fogadják a levélszavazatokat: Beregszászon és Ungváron munkanapokon 6-20 óra között, április 6-án 6-22, április 7-én 6-20 óra között lehet leadni a levélszavazatokat. Csíkszeredán és Kolozsváron április 5-ig 6-22 óra között, április 6-án 6-24 óra között, április 7-én pedig 6-22 között várják a levélszavazatokat. Szabadkán szintén 6-20 óra között lehet leadni a levélszavazatokat április 5-ig, április 6-án itt is 6-24 között van rá mód, április 7-én pedig 6-22 óra között fogadják a levélszavazatokat. A külképviseleteken átlátszó urnába dobhatják be szavazataikat a levélben voksolók, a külképviseletek pedig március 26-tól naponta ürítik az urnákat és jelentik, hány szavazat volt abban, így nyomon követhető lesz a szavazatok számának alakulása. A Kárpát-medencében lévő külképviseletekről a tervek szerint a szavazás előtt legalább egyszer hazaszállítják az urnában lévő szavazatokat, hogy az NVI elvégezhesse a szavazó ellenőrzését. A válaszboríték leadható a külképviseleten a külképviseleti szavazás időtartama alatt (általában 6-19 óra között) is, illetve Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen is, a szavazás napján 6-19 óra között. A szavazás napján már csak a levélcsomag leadására van lehetőség, átvenni már nem lehet.