MTVA: kivonultak az ellenzéki képviselők

Az ellenzéki pártok kezdeményezésére tartottak demonstrációt az MTVA központi épülete előtt. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke a "Szabadítsuk ki a közmédiát, szüntessék meg az MTVA-t!" címmel meghirdetett demonstráción azt mondta: a harmadik kétharmad után rá kellett jönniük, hogy nem hatékony az ellenzéki politika pusztán parlamentáris eszközökkel, ezért zavarták meg az Országgyűlés ülését. Addig kell folytatni ezt a harcot, amíg a hatalom meg nem érti, hogy a nép nem kér az elnyomásból – mondta.

Kepli Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője azt mondta: a legnagyobb pozitív élménye, hogy olyan egység kovácsolódott az ellenzék soraiban, amilyenre soha nem volt példa. Szerinte a következő években ezen az úton kell járni. Székely Sándor, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője azt mondta, nem hagyják, hogy törvényellenesen működő bíróságokat állítson fel a Fidesz. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke szerint addig tartanak ki a közmédia épülete előtt, amíg nem teljesítik a követelésüket és be nem olvassák a petíciójukat. Ekkora jogtiprásra, hogy országgyűlési képviselőket erőszakkal távolítanak el egy közintézményből, a rendszerváltás óta nem volt példa – mondta. Szél Bernadett független parlamenti képviselő szerint szintet lépett az erőszak rendszere, ezért a belügyminiszternek le kell mondania. Orbán Viktor is felelős azért, hogy országgyűlési képviselőket ütnek-vernek egy közintézményben – mondta. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerint az emberek a hatalom lelkébe tapostak a független közmédia erőteljes követelésével. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke azt mondta, hogy a 2010 óta kiépült rendszer átgázol mindenkin, semmibe veszi a véleményüket és még a szemükbe is röhög. Bebizonyította, hogy kompromisszumképtelen és csak az erőből ért. Székely Tamás, a Magyar Szakszervezetek Szövetségének alelnöke bejelentette, hogy ha Áder János köztársasági elnök aláírja a munka törvénykönyvének módosítását, országszerte elindítják a sztrájkok szervezését. Pitz Dániel, az LMP ifjúsági szervezetének elnöke szerint a Fidesz azért szűkíti a felsőoktatást, hogy rabszolgává tehesse az embereket. A demonstráción felolvasták az ellenzéki pártok ötpontos követelését. Ez a túlóráról szóló törvény visszavonása, a rendőri túlórák csökkentése, a külön közigazgatási bíróságokról szóló törvény eltörlése, csatlakozás az Európai Ügyészséghez és a független közmédia megteremtése. A tüntetés résztvevőinek egy része az MTVA épülete előtt maradt. A tiltakozók nemzeti színű és európai uniós zászlókat lobogtattak, feltűnt a tömegben sok MSZP-s, DK-s, jobbikos, párbeszédes, LMP-s, momentumos lobogó és molinó, és néhány árpádsávos zászló is. Az ellenzéki képviselők egy nap után kivonultak az MTVA épületéből, és csatlakoztak a tüntetőkhöz.