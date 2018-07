Helikopterrel szöktettek rabot Franciaországban

Helikopterrel szökött meg egy fegyveres rablásokért elítélt rab egy franciaországi börtönből, a néhány perces akcióban senki nem sérült meg és túszejtés sem történt - közölte vasárnap a francia büntetés-végrehajtás. A tájékoztatás szerint a Franciaországban ismert, feltűnően intelligens Redoine Faid a Párizshoz közeli Réau fegyintézetében raboskodott, ahonnan fegyveresek segítségével szökött meg. Nem ez volt az első alkalom, hogy Redoine Faid filmekbe illő akcióval megszökött: 2013-ban a francia-belga határtól nem messze, egy Lille melletti börtönben öt ajtót berobbantva eljutott a kijáratig, ahol túszul ejtett négy börtönőrt, mielőtt kijutott a szabadba. Az egyik túszt már közvetlenül a börtönön kívül elengedte, a másodikat néhány száz méterrel odébb, a másik kettőt egy autópálya-pihenőnél hagyta, ahol autót váltott. Egyik túsznak sem esett bántódása. Redoine Faidot egy hónapi bujkálást követően fogta el a francia rendőrség. A szökést ezúttal három fegyveres segítségével hajtotta végre Redoine Faid. A helikoptert Gonesse településen, hatvan kilométerre a börtöntől megtalálták a rendőrök, akik nagy erőkkel - a csendőrség bevonásával - keresik a rabot a párizsi régióban. Arra is figyelmeztettek, hogy a szökött rab és fegyveres társai veszélyesek. A rendőrségi források azt is közölték, hogy a helikopter reggel a párizsi Bourget repülőtérről szállt fel. A 46 éves, algériai származású Redoine Faid több nyelven beszél, köztük héberül is, az első rablása után Izraelben bujkált, állítólag ortodox zsidónak álcázta magát. 2010-ben megjelent - fegyveres rablásért kiszabott tízéves börtönbüntetése alatt írt - könyvében leírta, hogyan lett külvárosi piti tolvajból hírhedt, pénzszállító autók kirablására szakosodott gengszter. Előző szökése előtt a Lille melletti Sequedin börtönbe egy 2010-es fegyveres rablás miatt került, amelyben meghalt egy rendőrnő. Tavaly kétszer is elítélték: tíz év szabadságvesztést kapott a 2013-as szökéséért és 18 év börtönbüntetést amiért 2011-ben egy pénzszállító autót kirabolt.