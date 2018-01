Határozatképtelen volt a parlament

MSZP: Orbán a migráció egyik fő szervezője

Jobbik: a Fidesz a betelepítések kormánya

Az LMP a rendkívüli ülésről és az önkormányzati dolgozók béréről

Szél Bernadett (LMP) azt mondta, a kormánypártiak elszámolással tartoznak az adófizetők felé, amiért nem jelentek meg az ülésen. Választ követelt Kövér Lászlótól, hogy miért működhet érdemi civil kontroll nélkül a nemzetbiztonsági szolgálatok sora. Mit szól a házelnök ahhoz, hogy Németh Szilárd átveszi a nemzetbiztonsági szolgálatok szerepét, és őt nemzetbiztonsági kockázatnak minősíti? A "fél Fidesz" Soros-ösztöndíjjal tanult, akkor ők is nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, s ezért nincsenek jelen? – kérdezte.



Felszólította a kormánypártokat, adjanak számot, miért nem emelték az önkormányzati dolgozók bérét, és azt firtatta, mikor fogják az illetményalapot 60 ezer forintra növelni.

Pogácsás Tibor belügyi államtitkár azt mondta: a kormány sokat tett azért, hogy az ország teljesítőképességét figyelembe véve a béremelések megtörténjenek, s több területen életpályamodellt vezettek be. A költségvetési törvény lehetővé teszi 2018-tól, hogy az önkormányzatok maguk határozzák meg az illetményalapot, lehetővé vált, hogy 20-50 százalékos eltérítéssel illessék a dolgozókat, s most már az illetményalap emelése is lehetséges. Szerinte olyan helyeken is sztrájkoltak az önkormányzatoknál, ahol jelentős volt a béremelés.