Hatalmas a belső migráció Szíriában

Az észak-szíriai Latakia tartomány egymillió menekültet fogad be az ország többi részéből és még külföldről is - közölte újságírókkal vasárnap Ibrahim Huder asz-Szálem, a terület kormányzója.

Hangsúlyozta minden menekültet ideiglenes szálláson helyeznek el. A lakhelyükről menekülni kényszerült emberek munkát is kapnak, a gyerekeknek pedig megszervezik az oktatását. A tartományba visszatérhetnek azok is, akik korábban lakhelyük elhagyására kényszerültek, amikor a tartomány északi területét fegyveresek vették ellenőrzés alá. A tartományi vezetés erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy azok a lakosai is visszatérjenek, akik korábban külföldre menekültek. Szólt arról is, hogy a damaszkuszi kormánnyal és Oroszországgal vállvetve központot hoznak létre, ahol határoznak a menekültek fogadásáról, elhelyezéséről és elosztásáról, a humanitárius segélyek fogadásáról, a szociális intézmények és az infrastruktúra helyreállításáról.