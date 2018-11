Hasogdzsi-ügy: tüntetnek a szaúdi trónörökös ellen

A Hasogdzsi meggyilkolását elítélő tunéziai tüntetések hétfő óta tartanak, a fővárosban több ellenzéki párt és civil szervezet vonult fel. A tüntetők a főváros központi részén található Habíb Burgiba sugárúton is áthaladtak, itt zajlottak a 2011-es tüntetések is, amelyek megdöntötték az akkori államfő, Zin el-Abidin Ben Ali uralmát. A tüntetők egyebek között azt skandálták, hogy "a gyilkost nem látjuk szívesen Tunéziában", valamint "szégyen Tunézia vezetőire", hogy fogadják Szalmánt. A szaúdi trónörökös körútja során több arab országba is ellátogat, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és Egyiptom után várhatóan kedd délután érkezik Tunéziába, illetve a héten részt vesz a G20-as országcsoport Argentínában tartandó csúcstalálkozóján. Hasogdzsi meggyilkolása nagy nemzetközi felháborodást keltett, Szaúd-Arábia és a nyugati országok közti kapcsolatok feszültté váltak, és a trónörökös külföldi megítélése is jelentősen romlott. A törökországi sajtó kormányhoz közeli része és a török hatóságok magukat megnevezni nem kívánó tagjai pedig továbbra is arra gyanakodnak, hogy az ügyben Mohamed bin Szalmán is érintett. A szaúdi ügyészség ezzel szemben leszögezte, hogy a trónörökösnek nincs köze az ügyhöz.