Hasogdzsi-ügy: Trump és Erdogan a méltó válaszról tárgyal

A tájékoztatás szerint a két vezető, aki a francia fővárosban az első világháborút lezáró fegyverszüneti egyezmény centenáriumi ünnepségein vesz részt, szombaton folytatott megbeszélést. A szaúdi monarchiát élesen bíráló újságírót, aki egyebek mellett a The Washington Post című amerikai napilap munkatársa is volt, október 2-án gyilkolták meg országa isztambuli főkonzulátusán, ahová a török mennyasszonyával való házasságához szükséges iratok intézése miatt ment. A szaúdi hatóságok először tagadták a gyilkosságot, majd azt állították, hogy az újságíró "dulakodás" közben vesztette életét. A török államfő szombaton bejelentette, hogy léteznek hangfelvételek Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolásáról és azokat megosztották egyebek mellett a szaúdi, az amerikai és a francia vezetéssel. Hozzátette egyben, hogy a művelet végrehajtását a szaúdi kormány legmagasabb szintjein rendelték el. Donald Trump arra számít, hogy a jövő héten "sokkal erősebb véleményt" tud megfogalmazni Hasogdzsi meggyilkolásáról és az arra adandó washingtoni válaszról. Az amerikai elnök jelezte azt is, hogy a kongresszussal, Törökországgal és Szaúd-Arábiával együtt dolgozik azon, hogy kiderítsék, ki a felelős a történtekért.