Hasogdzsi-ügy: Párizs szankciókat fontolgat Rijád ellen

Franciaország felszólította Szaúd-Arábiát, hogy miután többször is egymásnak ellentmondó történetekkel állt elő, derítse ki az igazságot, nyomozza ki a felelősöket, és vonja őket eljárás alá. „Amíg nem hozzák nyilvánosságra a felelősök személyét és a gyilkosság körülményeit, továbbra is követelni fogjuk az igazságot" - jelentette ki Le Drian az RTL francia rádiónak adott interjúban. „Egyelőre még nem kaptuk meg" - tette hozzá. „Meg fogjuk hozni a szükséges intézkedéseket a felelősök ellen" - mondta a külügyminiszter, hozzátéve, hogy Franciaország nem zár ki semmilyen, Szaúd-Arábia elleni szankciót. A vahhábita királyság a francia fegyverek, luxuscikkek és más termékek fontos importőre. A The Washington Post című amerikai lapnak is dolgozó, a szaúdi monarchiát, főként Mohamed bin Szalmán trónörököst bíráló újságírónak országa isztambuli főkonzulátusán történt október 2-i meggyilkolása világszerte felháborodást keltett. Hasogdzsinak az után veszett nyoma, hogy a török menyasszonyával kötendő házasságához szükséges iratokért bement a török főkonzulátusra. Holttestét még mindig nem találták meg. Szaúd-Arábia először tagadta, majd beismerte, hogy az újságírót megölték, mondván, hogy "dulakodásban" vesztette életét, majd a szaúdi főügyész azt közölte, hogy "kitervelt" emberölés áldozata lett. A nyugati országok növekvő nyomást gyakorolnak Szaúd-Arábiára az újságíró meggyilkolása, illetve a jemeni háború miatt. Németország bejelentette, hogy leállítja a Rijádba irányuló fegyverszállításokat. Le Drian szerint Németország elhamarkodottan cselekedett. Szerinte előbb meg kell várni a vizsgálat végét, a bűnösök megtalálását. A külügyminiszter szerint a szaúdi fegyverexport nem jelentős a francia gazdaság számára. Közölte, hogy a Rijádnak szánt fegyverszállítások a teljes francia fegyverexport 7 százalékát teszik ki. "Nem függünk Szaúd-Arábiától a kérdésben" - hangsúlyozta. Emmanuel Macron francia elnök szombaton azt mondta, hogy a szankciókról "európai szinten" kell dönteni, és azok nem korlátozódhatnak egyetlen üzletágra.