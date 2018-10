Hasogdzsi-ügy: nemzetközi vizsgálatot akar az ENSZ

Michelle Bachelet kijelentette, hogy üdvözli a török és a szaúdi hatóságok erőfeszítéseit az ügy kivizsgálására és a feltételezett elkövetők felelősségre vonására. Hozzáfűzte azonban: mivel láthatóan magas rangú Szaúd-arábiai tisztségviselők is közreműködtek Hasogdzsi megölésében, nagyon magasra kell helyezni a mércét, hogy szavatolni lehessen a valódi igazságszolgáltatást. Szerinte ezért a nemzetközi szakértők számára független nyomozás keretében hozzáférést kell biztosítani az ügyben gyűjtött bizonyítékokhoz és a meghallgatott tanúkhoz. Az ENSZ-főbiztos emellett felszólította a rijádi vezetést, hogy tárja fel, hová lett elrejtve Hasogdzsi holtteste, mégpedig "minden további halogatás és csűrés-csavarás nélkül". Mint mondta, a földi maradványok halottkémi vizsgálata elengedhetetlen eleme a "megdöbbentően arcátlan bűncselekmény" feltárásához. Michelle Bachelet múlt kedden az ügyben érintett Szaúd-arábiai diplomaták mentességének felfüggesztését is szorgalmazta. A szaúdi monarchiát élesen bíráló 59 éves Dzsamál Hasogdzsit, aki egyebek mellett a The Washington Post című amerikai napilap munkatársa is volt, október 2-án gyilkolták meg, az után, hogy bement országa isztambuli főkonzulátusra, hogy a török menyasszonyával való házasságkötéséhez szükséges iratokat beszerezze. Rijád először azt mondta, hogy az újságíró élve hagyta el a konzulátust, majd nemzetközi nyomásra beismerte, hogy "dulakodás közben" meghalt, majd újabb, egymásnak ellentmondó magyarázatokkal állt elő. A szaúdi főügyész a múlt héten jelentette ki először, hogy a gyilkosság "kitervelt" volt.