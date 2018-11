Hasogdzsi-ügy: hangfelvétel bizonyítja a gyilkosságot

"Odaadtuk a felvételeket Szaúd-Arábiának, Washingtonnak, a németeknek, a franciáknak, az angoloknak" - jelentette ki a televízióban is közvetített sajtótájékoztatóján Erdogan. Az elnöki hivatal szerint a felvételeket meghallgatták, de semmilyen írásos dokumentumot nem osztottak meg. "Meghallgatták az itt készült felvételeket, ismerik őket" - tette hozzá a török elnök. A szaúdi monarchiát élesen bíráló újságírót, aki egyebek mellett a The Washington Post című amerikai napilap munkatársa is volt, október 2-án gyilkolták meg országa isztambuli főkonzulátusán, ahová a török mennyasszonyával való házasságához szükséges iratok intézése miatt ment. A szaúdi hatóságok először tagadták a gyilkosságot, majd azt állították, hogy az újságíró "dulakodás" közben vesztette életét. Recep Tayyip Erdogan a The Washington Post véleményrovatában november 2-án közölt írásában "a legmagasabb szaúdi kormányköröket" vádolta a gyilkosság elkövetésével. A török sajtó és nevük elhallgatását kérő török vezetők szerint a gyilkosság mögött feltehetően a befolyásos szaúdi trónörökös, Mohammad bin Szalmán állt. Egyes médiumok és török vezetők azt állították, hogy Ankara birtokában van egy, a gyilkosságról készült hangfelvétel, amelyet Gina Haspellel, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatójával is megosztottak Haspel október végi törökországi látogatásakor. A hangfelvételek létezését eddig nem erősítették meg hivatalosan. Egy hónappal a halála után Dzsamál Hasogdzsi holttestét még mindig nem találták meg. Yasin Aktay, Erdogan egyik tanácsadója, illetve a Sabah című kormányközeli török lap szerint a holttestet feltehetően feldarabolták és savban oldották fel. Erdogan szombaton adott interjút párizsi utazása előtt. A török államfő Emmanuel Macron francia elnök meghívására az első világháború végének 100. évfordulója alkalmából tartott megemlékezéseken vesz részt.