Hasogdzsi-ügy: Ankara az ENSZ-szel tárgyal a vizsgálatról

Rámutatott: a török vezetés nem tapasztalt együttműködést Rijád részéről a nyomozást illetően. Miért nem akarja Szaúd-Arábia, hogy az érintetteket Törökországban vonják felelősségre? - tette fel a kérdést, hozzátéve: csak nem attól fél, hogy a gyilkosság megrendelőinek kiléte is napvilágra kerül. Cavusoglu kifejtette: az utóbbi időben egyre több igény fogalmazódott meg nemzetközi szinten, köztük az ENSZ-en belülről is egy nemzetközi vizsgálat iránt. Ha António Guterres ENSZ-főtitkár hivatalos felkérést tenne, azt a világszervezet Biztonsági Tanácsának is jóvá kellene hagynia - emlékeztetett a török külügyminiszter. Nemzetközi vizsgálatot sürgetett az ügyben már az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Michelle Bachelet is. Múlt szerdai genfi sajtótájékoztatóján azt mondta: "nyomozásra van szükség, hogy megbizonyosodjunk arról, mi történt, és ki vagy kik a felelősek ezért a szörnyű gyilkosságért". Egy török bíróság december 5-én elfogatóparancsot adott ki az isztambuli főügyészség kérésére a szaúdi hírszerzés vezetőjének volt helyettese, Ahmad al-Asszíri, valamint Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös volt tanácsadója, Szaúd al-Kahtáni ellen. A török vádhatóság szerint erős a gyanú, hogy Asszíri és Kahtáni is a gyilkosság kitervelői között van. Az elfogatóparancs szerint a két tisztségviselőt a többi között előre kitervelt gyilkossággal vádolják. Asszíri és Kahtáni is gyanúsított, ugyanakkor szabadon védekezhet abban a büntetőperben, amely a Hasogdzsi-ügy miatt Szaúd-Arábiában indult. Elemzők inkább csak politikai lépésként értékelték a török intézkedést, miután Ankara és Rijád között nincs érvényben kiadatási egyezmény. Múlt vasárnap Ádel al-Dzsubeir szaúdi külügyminiszter ki is zárta a két magas rangú gyanúsított kiadatását. Miután Recep Tayyip Erdogan török elnök többször a gyanúsítottak törökországi felelősségre vonását sürgette, és az isztambuli főügyészség október végén az ügy 18 gyanúsítottjának kiadatását kérelmezte Szaúd-Arábiától, Dzsubeir, majd Szaúd bin Abdallah al-Muadzsib szaúdi főügyész leszögezte, hogy a tetteseket Rijádban fogják bíróság elé állítani. A gyilkosság napján, október 2-án 15 szaúdi férfi érkezett két magánrepülőgéppel Isztambulba, megölték Hasogdzsit a szaúdi főkonzulátuson, minden bizonnyal feldarabolták a testét, és még aznap visszarepültek a sivatagi királyság fővárosába. Erdogan azt állítja, hogy a bűncselekmény előre kitervelt és politikai indíttatású volt. Ezzel ellentétben a szaúdi vádirat szerint spontán dulakodás vezetett Hasogdzsi halálához. A törökországi sajtó kormányhoz közeli része és a török hatóságok magukat megnevezni nem kívánó tagjai arra gyanakodnak, hogy az ügyben Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös is érintett.