Hasogdzsi megöléséről forgatnak dokumentumfilmet

Az Anadolu török állami hírügynökség szerint a kétszeres Oscar-díjas színész szerdán a szaúdi főkonzulátushoz ment, ahol stábja felvételeket készített. A török média által közzétett videón Sean Penn tetőtől talpig feketében volt látható, amint egy operatőrnek utasításokat ad az épületet őrző rendőrkordon előtt. Az NTV magántelevízió szerint Penn Isztalmbulban találkozni fog Hatice Cengizzel, Hasogdzsi török menyasszonyával is. Más források szerint az amerikai színész Ankarába is ellátogat, ahol török illetékesekkel találkozik. Az isztambuli főkonzulátuson ölték meg október 2-án a szaúdi monarchiát bíráló, az Egyesült Államokban élő és egyebek mellett a The Washington Post című lapnak is dolgozó Dzsamál Hasogdzsit. A gyilkosság világszerte nagy felháborodást váltott ki és befeketítette a Szaúd-Arábiáról alkotott képet, amelynek trónörököse, Mohammad bin Szalmán a számos vád ellenére tagadja, hogy köze lenne az ügyhöz. Az amerikai elnök nyilvánosan támogatásáról biztosította a szaúdi trónörököst, de befolyásos amerikai republikánus szenátorok kedden azzal vádolták meg a szaúdi vezetőt, hogy ő adott utasítást a Dzsamál Hasogdzsi életét kioltó műveletre. Az 58 éves Sean Penn gyakran állást foglal politikai kérdésekben, illetve társadalmi vitákban az Egyesült Államokban, de többször - néha vitatott módon - külföldi kérdésekben is megnyilatkozik. Számos kritikát kiváltott, amikor 2015-ben Kate del Castillo színésznővel együtt interjút készített Joaquín "El Chapo" Guzman akkor szökésben lévő mexikói drogbáróval. Sean Penn kétszer nyerte el a legjobb férfi színésznek járó Oscar-díjat: 2004-ben a Titokzatos folyóban, 2009-ben pedig a Milk című filmben nyújtott alakításáért.