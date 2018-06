Hárman indulnak az MSZP elnöki posztjáért

Az MSZP vasárnapi tisztújító kongresszusán három elnökjelölt lesz: Kunhalmi Ágnes volt fővárosi MSZP-elnök, Mesterházy Attila volt pártelnök és Tóth Bertalan frakcióvezető – mondta a jelölőbizottság elnöke.

Szabó Vilmos azt mondta, két további elnökjelölt-aspiráns visszalépett: Szanyi Tibor európai parlamenti (EP-) képviselő szombaton egy nem nyilvános pártfórumon, Bródy Gábor választmányi tag hétfő reggel jelezte szándékát. A három jelölt sikeresen összegyűjtötte az induláshoz szükséges 1500 aláírást, illetve benyújtotta programját, és meghallgatta őket a jelölőbizottság is. Szabó azt mondta, a testület azt javasolja, hogy egy elnökhelyettese és három alelnöke legyen a szocialista pártnak, az elnökség pedig a frakcióvezetővel együtt 15 tagú legyen. Az elnökhelyettesi posztra két jelölt pályázik: Ujhelyi István EP-képviselő és Szakács László volt országgyűlési képviselő. A választmányi elnöki posztra Kunhalmi a jelölt. Szabó azt nem tudta megerősíteni, hogy ő lesz-e az egyetlen jelölt. A jelölőbizottság kedden folytatja munkáját, akkor fejezik be az alelnökjelöltek meghallgatását. Szabó szerint több mint 60 jelölt pályázik a különböző párttisztségekre. Az MSZP elnöksége az áprilisi országgyűlési választás után lemondott, de ettől függetlenül is tisztújítást kellett volna tartani idén, mert legutóbb 2016-ban volt tisztújító kongresszus, és a párt vezetőinek megbízatása két évre szól. A kongresszus választja meg az elnökség tagjait, a választmány elnökét, az országos etikai és egyeztető bizottság elnökét, a központi pénzügyi ellenőrző bizottság elnökét és tagjait, valamint az etikai és fegyelmi ügyek tanácsa elnökét és tagjait.