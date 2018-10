Halálos áldozatai is vannak az olaszországi viharnak

A velencei Szent Márk teret kiürítették, mert dagálykor a tenger vízszintje 156 centiméterrel emelkedett a Canal Grande (Nagy Csatorna) déli bejáratánál lévő alappont fölé, amire 10 éve nem volt példa. A város történelmi magja területének több mint 70 százaléka víz alá került. A tömegközlekedéshez tartozó vízibuszok egy ideig nem jártak. A legnagyobb modern kori árvíz Velencében 1966 novemberében volt: 194 centiméter magasan állt a vízszint az alappont felett, de Firenzében is nagy károk keletkeztek akkor. Az előrejelzések szerint kedden 130 centiméterre csökken a tenger vízszintje Velencében. Kedden további négy ember lelte halálát a heves viharokban és esőzésekben. Egy mentési műveletekben részt vevő tűzoltó az után vesztette életét, hogy rádőlt egy fa az észak-olaszországi Trentino-Alto Adige tartományban. Ugyanebben a tartományban a mentőcsapatok egy nő holttestére bukkantak, akit a házát sújtó sárlavina temetett maga alá - jelentette az ANSA olasz hírügynökség. Szintén Trentino-Alto Adige tartományban egy halász holttestére bukkantak egy tóban. Az ANSA jelentése szerint életét vesztette egy sárkányszörfös is, akit a heves széllökések a szikláknak vágtak a rimini tengerparti üdülőhely közelében. Ezt megelőzően hat ember vesztette életét, legtöbbjük halálát fakidőlés okozta. A Rómától száz kilométerre délkeletre fekvő Terracina tengerparti városban tornádó pusztított, és egy férfi meghalt, mert autójára dőlt egy fa - jelentette a RAI állami tévé. Fakidőlés okozta további három ember halálát az észak-olasz Bellunóban, egyét pedig Nápolyban, illetve az északnyugati Savonában is meghalt egy nő a tornádó következtében. Hat tartományban, az északi Lombardiában, Venetóban, Friuli-Venezia Giuliában, Liguriában és Trentino-Alto Adigében és a középső Abruzzóban továbbra is a legmagasabb fokú, vörös riasztás, az ország többi részén és Szicílián narancssárga riasztás van érvényben. A helyzet különösen Liguriában súlyos, ahol mintegy 20 ezer ember maradt áram nélkül, míg Genovában továbbra is zárva tart a repülőtér az erős szelek miatt. Az iskolák számos városban, köztük Velencében, Genovában, Nápolyban és Rómában is zárva tartanak. Az olasz fővárosban a tűzoltóknak mintegy 100 alkalommal kellett közbelépniük, legfőképp a letört ágak vagy kidőlt fák miatt kialakult vészhelyzetekben. (képünk illusztráció)