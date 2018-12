Hackerek olvashatták az uniós diplomaták üzeneteit

Éveken át hozzáfértek hackerek az Európai Unió diplomáciai kommunikációs hálózatához, olyan tartalmakat töltve le, amelyekben európai diplomaták fejezik ki aggályukat Donald Trump amerikai elnök kormányával, az Oroszországgal és Kínával való "küzdelmekkel" és az Iránnal kapcsolatos aggadolmakról - számolt be internetes oldalán a The New York Times (NYT).