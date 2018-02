Ha nem figyelnek, nagyon megszívathatják a Hős utcai telep lakóit

2017 decemberében jelentette be a kormány, hogy 2,2 milliárd forintot biztosít Budapest X. kerülete, Kőbánya önkormányzatának a Hős utcai telep felszámolására. Az önkormányzat a döntés óta semmilyen részletet nem közölt a szanálás részleteiről, a pénz a pontos felhasználásáról.

Ezért is övezte nagy érdeklődés azt a péntek délutáni fórumot, amit a Hős utcai telepen működő civil szervezet, a Kontúr Közhasznú Egyesület szervezett egy kerületi közösségi házban, és ahová meghívták Kovács Róbert, Kőbánya fideszes polgármesterét is – írja az Abcúg. Kovács nem jött el, és az egyesület meghívására adott, helyben felolvasott válaszából kiderült: a lakókkal is csak hivatalos utakon hajlandó kommunikálni. Így hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a telepfelszámolás konkrétumairól nem sokat lehet majd megtudni a rendezvényen.