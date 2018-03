Gyurcsány szerint egyre többen követelik az együttműködést a Jobbikkal

A Demokratikus Koalíció elnöke Salgótarjánban tartott lakossági fórumán azt mondta: ha az ellenzéki pártok egységesen lépnek fel, akkor április 8-án kisebbségben maradnak a jelenlegi kormányzó pártok. Szinte függetlenül attól, hogy lesznek-e még visszalépések vagy sem, és bármi is a pártszimpátia, a győzelemre legesélyesebb jelöltre kell szavazni a választókerületekben – mondta.

Gyurcsány Ferenc szerint "rájár a rúd a miniszterelnökre", miután kiderült, "végső soron ő maga is hagyta jóvá" azokat a pályázatokat, amelyek többek között a vejéhez kötődnek. "Az ő számukra ennek a választásnak egyre inkább nem az a tétje, hogy megőrzik-e a hatalmat, hanem az a tétje, hogy megőrzik-e a szabadságukat" – mondta a DK elnöke. Szerinte a Fidesz és a kormány nem foglalkozik az embereket érintő, az embereket érdeklő kérdésekkel, a kórházakkal, a várólistákkal, az orvoshiánnyal, vagy a hitelesekkel, a kilakoltatás előtt állókkal, azzal, hogy az elmúlt négy napban 21-en haltak fagyhalált. "Minden hatodik gyerek nem fejezi be a közoktatást", és az EU-ban a harmadik legrosszabb a magyar fiatalok nyelvtudása. Ehelyett ők Sorosról beszélnek – mondta Gyurcsány. Azt mondta, Orbán "új szentháromsága: Soros, Brüsszel, menekültek, ezen a háromszögön belül keresi a megoldást mindenre". 38 nappal a választás előtt a Fidesz az egyetlen párt, amelyiknek nincs programja, "ez az önök lenézése" – mondta a hallgatóságnak. Gyurcsány szerint hatalomváltás után egy forint állami pénzt sem költenek stadionokra, ehelyett iskolai tornatermekre, illetve műfüves pályákra, és "nem dolgoznak tovább azokkal", akik az igazgatásban nem voltak hűek az esküjükhöz. A kérdésre, megoldják-e az egy választókerület-egy jelölt kérdését, azt mondta: ha nem is mind a 106 választókerületben, de azokban, ahol 4-6 százalék is dönthet, nagy eséllyel lesz megállapodás a demokratikus oldalon. Nehezebb kérdésnek nevezte a Jobbikot. Azt mondta, az MSZP és a DK álláspontja nem változott, noha nem lehet nem hallani, hogy sokan egyre hangosabban követelik a Jobbikkal való együttműködést.