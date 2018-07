Gyújtogatás is oka a halálos kaliforniai tűzvésznek

Kaliforniában ezrek menekülnek a bozóttüzek elől, valószínűleg szándékos gyújtogatás is történt. Pénteki jelentések szerint a tűzvész eddig két halálos áldozatot követelt. A Los Angeles Times című lap információi szerint letartóztattak egy 32 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy szándékosan gyújtott tüzet Los Angelestől keletre, ahol egyszerre öt helyen pusztítanak a lángok. Lángokban áll a San Jacinto-hegység erdőinek egy része, és égnek San Bernardino erdői. A környékről több mint tízezer embert evakuáltak, hatszáz ház már teljesen kiégett, és további kitelepítések várhatók. A gyermekeknek el kellett hagyniuk a nyári táborokat. A háromezer-kétszáz lelket számláló Idyllwild települést kiürítették. Kaliforniában a déli San Diegótól egészen San Franciscóig egyszerre 15 helyen pusztít a tűz. A szakemberek alig boldogulnak az oltással, mert a 40-43 Celsius fokos rendkívüli meleg és a szárazság csak táplálja a lángokat. Lezárták a Yosemite Nemzeti Park egy részét is, a turistákat és a kempingezőket már korábban kimenekítették onnan. Kalifornia északi vidékein péntek délutánra drámai helyzet alakult ki. A Sacramento Bee című lap jelentése szerint a lángoknak szinte semmi nem tudja útját állni, átcsaptak a Sacramento folyó felett is, és újabb települések borultak lángba.