Gyengültek a német konzervatívok a koalíciós vita miatt

A német kormánykoalíciót vezető konzervatív pártok támogatottsága egy százalékponttal gyengült, a tőlük jobbra álló AfD pedig ugyanekkora mértékben erősödött a menedékkérők visszafordításáról szóló koalíciós vita idején. Az n-tv és az RTL közös felmérése szerint ha most lennének a választások, akkor a CDU és a CSU a voksok 30 százalékát kapnák együtt. A visszaesés nagyrészt a Horst Seehofer belügyminiszter vezette CSU bajorországi népszerűségvesztésének tudható be. A párt a szavazatok 34 százalékát kapná Bajorországban.

A Forsa közvélemény-kutató felmérése szerint a radikális AfD a választók 16 százalékának támogatását élvezi, és a cég még sosem mért ilyen magas mutatót. Ezzel az AfD csak egyetlen százalékponttal marad el az uniópártokkal nagykoalícióban kormányzó, a múlt héthez képest változatlanul 17 százalékon álló szociáldemokratáktól. Nem változott a liberális FDP 10 százalékos népszerűsége, a zöldek pedig egyetlen százalékponttal, 13 százalékra erősödtek az egy héttel korábbi adatokhoz képest. A szociáldemokratáktól a politikai palettán balra elhelyezkedő Baloldal egy százalékponttal 9 százalékra gyengült. Az n-tv értelmezése szerint az Angela Merkel kancellárba vetett bizalom változatlan. Ha arról kérdezik az embereket, hogy őt vagy Andrea Nahlest, a szociáldemokraták vezetőjét látnák szívesebben, akkor 46 százalék választja Merkelt, és csak 14 százalék Nahlest. A Forsa szerint Bajorországban a megkérdezettek 60 százaléka nem tartja olyan égetőnek a menekültkérdést, hogy emiatt érdemes lenne belpolitikai vitát gerjeszteni. Emellett 59 százalék van azon az állásponton, hogy Seehofer helyesen tette volna, ha lemond. A felmérés szerint a politikai rendszerbe vetett bizalom továbbra is alacsony, a bajorok 60 százaléka úgy véli, egyik párt sem képes megoldani a tartomány gondjait.