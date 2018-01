Gulyás: Soros kitiltható, ha nem tudja igazolni állampolgárságát

Gulyás Gergelyt az Origo információjáról kérdezték. Eszerint Soros György kitiltható, mert nincs magyar útlevele. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta: ahhoz, hogy valakit ne lehessen Magyarország területéről kitiltani, a magyar állampolgárság igazolására van szükség.

A magyar állampolgársági törvény a vérségi elv alapján áll, tehát az is magyar állampolgár az absztrakció szintjén, aki ezelőtt egy évszázaddal kiment Amerikába, és az ő gyermekei, unokái és dédunokái is magyar állampolgárok, de erre igazolás nélkül nem lehet hivatkozni – mondta Gulyás. A kérdésre, hogy ha Sorosnak nincs magyar útlevele és személyigazolványa, akkor kitiltható-e, azt mondta: ha a feltételezés igaz, és az üzletember nem tudja állampolgárságát igazolni, akkor kitiltható. Gulyás azt mondta: Magyarország egyetlen egy bevándorlót sem fogadott be, csak a genfi egyezmény alapján oltalmazotti státuszt élvező és menekült személyeket. A frakcióvezető szerint a Fidesz támogatja a kormány az ún. "Stop Soros" törvénycsomag-tervezetét, és ennek részleteiről február közepén, a visegrádi frakcióülésen is állást foglalnak. A törvénytervezetet Gulyás azzal indokolta, hogy a nemzeti konzultáción több mint 2,3 millió ember mondott nemet arra, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon, és ez a támogatás több mint kétszerese annak, amennyit a legnagyobb ellenzéki párt kapott a választásokon.